Bila je to, po mnogima, najbolja utakmica ove sezone. I unatoč brojnim izostancima, Bayern je bio puno bolji i stvarao brojne prilike, ali jedina razlika je bila u tome što je PSG imao Kyliana Mbappéa.

Parižani su prije šest dana u reprizi prošlogodišnjeg finala Lige prvaka pobijedili Bayern München (3-2) na Allianz Areni u prvom susretu četvrtfinala Lige prvaka te stekli lijepu prednost uoči današnjeg uzvrata na Parku Prinčeva. No daleko je to od završenog posla.

U prvom susretu PSG je kroz veći dio susreta bio u podređenom položaju unatoč tomu što je Bayernu falilo čak sedam igrača, uključujući Roberta Lewandowskog i Sergea Gnabryja koji su nenadoknadivi. I bez njih je njemački velikan imao čak 31 udarac prema golu Keylora Navasa koji je skidao čuda. Dok su Müller, Coman i Choupo-Moting sve živo promašivali, PSG je iskoristio ono što je stvorio. Ali imao je i nezaustavljivog Mbappéa koji se poigravao s 'teretnim' stoperima Bayerna pa utrpao dva gola.

Prošlo je šest dana, ali bolnica na Allianz Areni je sve punija. Hansi Flick u današnjem susretu neće moći računati na čak osam igrača, a među njima su i dalje Lewandowski i Gnabry te Douglas Costa, Hoffman, Roca, Tillman, Tolisso te Süle koji se ozlijedio baš u posljednjem susretu.

Unatoč brojnim izostancima i zaostatku iz prve utakmice, Bayerna se baš nikada ne smije otpisati. Svjestan je toga i trener PSG-a Mauro Pochettino.

- Bayern je najbolji u Europi i moramo ga poštovati.To je momčad koja igra nogomet i ne mislim da će promijeniti stil. Mi ćemo također igrati s našim idejama. Nogomet je igra i vidjet ćemo tko će nametnuti svoje ideje. Pokušat ćemo mi to učiniti. Imamo veliko samopouzdanje, ali moramo razmišljati o pobjedi kako bismo se kvalificirali. Bayern je šampion i osvojio je šest trofeja tako da je favorit. Mi težimo pobjedi. Za klub, plasman u polufinale bio bi velik - rekao je Pochettino.

On pak neće računati na kapetana Marquinhosa te Icardija i Bernata, a pod upitnikom su i Diallo te Kurzawa. No njegove glavobolje su splasnule otkako se Neymar vratio i to baš za najbitniji dio sezone kada se raspliće borba za trofeje.

Bayern je u prvom susretu dominirao, a za očekivati je da će, unatoč izostancima, biti tako i ovaj put. Iako u prilog Bavarcima ne ide ni subotnja predstava protiv Union Berlina (1-1).

Najveća enigma je kako zaustaviti Mbappéa, a trener Hansi Flick ima ideju.

- U prvoj utakmici smo imali jako puno prilika, ali nismo bili dovoljno odlučni u kaznenom prostoru kad je trebalo zabiti gol. Sada moramo biti bolji. U cijeloj priči je jako bitna psihologija momčadi. Moramo prvo riješiti svoje probleme da bismo PSG-u mogli stvoriti neke. U svakoj analizi pričamo o tome. Cilj je stvarati pritisak na igraču koji dodaje loptu do Mbappéa kako bismo spriječili da on uopće dobije loptu. U jednom trenutku će Mbappé sigurno biti najbolji nogometaš svijeta. Siguran sam u to. Puno donosi momčadi i jako puno zabija za svoje godine. Naravno, jako volim i Neymara - kazao je Flick.

Prednost iz prve utakmice brani i Chelsea koji je na pola koraka od polufinala Lige prvaka. 'Plavci' su u prvom susretu pobijedili Porto 2-0 golovima Mounta i Chilwella pa imaju komotnu situaciju uoči uzvrata na Stamford Bridgeu. Ovaj put Thomas Tuchel neće računati na ozlijeđenog Matea Kovačića.

Oba susreta počinju od 21 sat.

PSG - Bayern, 21 sat, PlanetSport 1

Chelsea - Porto, 21 sat, PlanetSport2