Bayern iz Barcelone želi dovesti Danija Olma? Ukoliko se ostvari Dinamo će opet trljati ruke

Bayern u svoje redove želi dovesti Danija Olma, zvijezdu Barcelone i reprezentacije Španjolske. Kako tvrde izvori, njemački prvak voljan je Barceloni za Olma ponuditi između 70 i 80 milijuna eura. Ukoliko bi se transfer ostvario, to bi bila sjajna vijest i za Dinamo.

Olmo je ponikao u Barceloninoj akademiji, iz koje je kao 16-godišnjak bez odštete otišao u Dinamo. U zagrebačkom klubu ubrzo je postao ključni igrač, a u siječnju 2020., nakon 124 nastupa, 34 gola i 28 asistencija, prodan je u Leipzig za 29 milijuna eura. Tako je postao najskuplji izlazni transfer u povijesti kluba, dok ga u ljeto iduće godine na drugo mjesto nije spustio Joško Gvardiol, koji je otišao također u Leipzig za 37 milijuna eura.

Foto: Pablo Morano

Olmo se u ljeto 2024. vratio u Barcelonu, koja je za njega njemačkom klubu platila odštetu od 55 milijuna eura i Dinamu je pripalo 5,2 milijuna eura. Dinamu je pripalo i 2,5 posto ukupne vrijednosti transfera na ime FIFA-ina mehanizma solidarnosti, odnosno 1,375 milijuna eura, sveukupno 35,57 milijuna eura.

Ukoliko Olmo ode u Bayern Dinamo će opet zaraditi. Ovaj put nema pravo na nikakav postotak, već naknadu od Fifinog mehanizma solidarnosti. Dinamu bi pripalo točno 2,5 posto od ukupnog iznosa transfera (odnosno polovica ukupnog fonda solidarnosti od 5%). U slučaju da se Olmo proda za 70 milijuna eura iznosi 1,75 milijuna eura. Tako bi Dinamova zarada na Olmu mogla prijeći 37,3 milijuna eura. No, teško da će se taj transfer dogoditi, ali nikad se ne zna.