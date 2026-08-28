Obavijesti

Sport

Komentari 0
POČELA BUNDESLIGA

Bayern pregazio Stuttgart, a Josip Stanišić je zaigrao s klupe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bayern pregazio Stuttgart, a Josip Stanišić je zaigrao s klupe
2
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bayern otvorio sezonu Bundesligaškim šamarom: Stuttgart je pao 5-1 u Münchenu! Nakon šoka i kratkog izjednačenja, prvaci su pregazili goste uz autogol i dva kasna pogotka

Admiral

Počela je nova sezona Bundeslige, a u premijernom susretu su aktualni prvaci, nogometaši Bayerna, na domaćem terenu svladali Stuttgart s 5-1.

U prvom poluvremenu postignut je samo jedan pogodak te je Bayern vodio 1-0. Nakon kornera, u gužvi gostujućeg šesnaesterca, najbolje je reagirao Upamecano i postigao prvi domaći gol.

Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Na startu drugog dijela Stuttgart je izjednačio golom Vangomana, ali Bayern se brzopotezno vratio u vodstvo. Olise je u 55. minuti zabio za 2-1, dok je gostujući strijelac Vangoman u 57. bio autor autogola za 3-1 domaće momčadi. U završnici je Bayern dodatno povećao prednost na konačnih 5-1, a mrežu Stuttgarta su pogađali Pavlovic u 82. i Diaz u 92. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zaigrao je za Bayern od 74. minute. Ostale se utakmice ovog kola igraju tijekom subote i nedjelje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Modriću dolazi novi suigrač? Martinez postigao usmeni dogovor s Chelseajem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Modriću dolazi novi suigrač? Martinez postigao usmeni dogovor s Chelseajem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Žarila je i palila u tangicama. Tenisačica je najavila povratak
FOTO: BILA JE 26. NA SVIJETU

Žarila je i palila u tangicama. Tenisačica je najavila povratak

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine
Raspored HNL-a i Europe. Stigle nove satnice za prvenstvo i Kup
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Stigle nove satnice za prvenstvo i Kup

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026