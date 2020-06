Bayern projurio Leverkusenom! Kramarić konačno zaigrao, ušao u igru prvi put nakon 3 mjeseca

Iako je Leverkusen poveo, Bayern je ubrzo uspostavio tempo i igru te na koncu slavio s uvjerljivih 4-2. Kramarić je ušao u remiju s Fortunom, Perišić je dobio pola sata, a Olmo je igrao nešto više od sat vremena

<p>Nogometaši <strong>Bayerna </strong>dominantnom izvedbom savladali su <strong>Bayer Leverkusen </strong>na gostovanju 4-2 u sklopu 30. kola njemačke <strong>Bundeslige</strong>. Za Bayern su pogodila četiri različita strijelca dok je naš <strong>Ivan Perišić </strong>u igru ušao u 67. minuti.</p><p>Leverkusen je stigao do vodstva već u 10. minuti preko Alaria, no stvari je brzo na početak vratio Coman u 27. Do kraja poluvremena priča je praktički bila gotova jer je prvo Goretzka pogodio u 42., a samo tri minute kasnije i Gnabry (45').</p><p>Robert Lewandowski zabio je za 4-1 u 66' što mu je bio 30. u sezoni dok je konačni rezultat minutu prije isteka regularnog dijela postavio <strong>Wirtz </strong>(89'). Bavarci su sad na 90 postignutih golova u sezoni, što nijednom klubu nije uspjelo nakon 30 kola.</p><p><strong>Thomas Muller </strong>danas se istaknuo dvjema asistencijama čime je izjednačio rekord Bundeslige Kevina De Bruynea u sezoni 2014./15. Muller je na 20 asistencija u ovom prvenstvu, a do kraja će najvjerojatnije postati novi rekorder.</p><p>Bayern je povećao prednost nad prvim pratiteljima i ima 10 bodova više od od Borussije Dortmund te 11 od Leipziga.</p><p><strong>Leipzig </strong>je kod kuće u posljednjim trenucima ispustio pobjedu nad <strong>Paderbornom </strong>1-1, a jedini gol na susretu za domaćine postigao je Patrick Schick u 27. minuti na asistenciju Wernera. Taman kad se spremao kraj utakmice i domaći navijači su počeli slaviti, Strohdiek je u 92. zabio za izjednačenje čime je Leipzig propustio preskočiti Dortmund. <strong>Dani Olmo </strong>igrao je do 65. minute kada ga je zamijenio Laimer.</p><p>Od ostalih susreta subotnjeg rasporeda njemačkog prvenstva <strong>Frankfurt </strong>je kod kuće izgubio od <strong>Mainza </strong>0-2 dok se prava triler utakmica odigrala u Düsseldorfu gdje je <strong>Hoffenheim </strong>s igračem manje stigao do boda protiv <strong>Fortune </strong>i susret je završio 2-2. Andrej Kramarić ušao je u 71. i dobio posljednjih dvadesetak minuta, a nastup je okrunio žutim kartonom pred kraj utakmice.</p><p>Hrvatski reprezentativac vratio se nakon ozljede koljena i prvi mu je ovo nastup otkako je Bundesliga ponovno krenula nakon korone. Posljednji put nastupio je 7. ožujka protiv Schalkea u posljednjoj utakmici prije stanke zbog korona virusa. Od nastavka sezone do nastupa protiv Fortune propustio je četiri utakmice.</p><p>Kramariću je ovo bio 16. nastup za Hoffenheim ove sezone, a postigao je sedam golova i asistirao za još tri.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Leroy Sane inzistira na prelasku u Bayern i pristaje na manju plaću</h2><p>Njemački krilni napadač <strong>Leroy Sane </strong>(24) odlučan je u namjeri da ovog ljeta napusti <strong>Manchester City </strong>te karijeru nastavi u <strong>Bayernu</strong>.</p><p>Saneu ugovor s Manchester Cityjem ističe u lipnju 2021., a njemački mediji tvrde da se je već dogovorio s Bayernom te da je čak pristao na 30 posto nižu plaću. Sane bi trebao potpisati petogodišnji ugovor s Bayernom, a umjesto 13 milijuna eura, trebao bi zarađivati 9 po sezoni, što je znatno manje od Roberta Lewandowskog, koji zarađuje 15 milijuna. </p><p>Sada preostaje da Manchester City i Bayern dogovore visinu odštete. Prošlog ljeta City je tražio 100 milijuna eura, ali sada su okolnosti znatno drugačije. </p><p>Zbog ozljede koljena Sane uopće nije igrao ove sezone i tek se nedavno oporavio.</p>