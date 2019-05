Bayern u odlučujućoj utakmici lige podržava homoseksualce

Nogometaši Bayerna u posljednjem kolu Bundeslige dočekuju Eintracht iz Frankfurta na svojoj Allianz Areni. Momčadi Nike Kovača bit će dovoljan bod za sedmi uzastopni naslov prvaka Njemačke, a za tu prigodu bavarski gigant odlučio je pružiti podršku homoseksualizmu i LGBT zajednici.

Nije slučajno što su Bavarci izabrali baš posljednju utakmicu sezone. Sve oči bit će uprte u Allianz Arenu gdje stiže Kovačeva bivša momčad, a tom prilikom umjesto regularnih korner zastavica izvijest će one u duginim bojama.

Na taj način Bayern je, iako već otprije poznat kao klub s vrlo liberalnim stavovima, potvrdio svoj status borca u zalaganju za jednakost, ravnopravnost i moralne vrijednosti.

- Zajedno sa svojim fan klubom 'Queerpass Bayern' želimo dati jasan primjer tolerancije, poštovanja različitosti i dići glas protiv rasizma i homofobije - komentirao je ovaj potez izvršni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge.

Niko Kovač će tako uz dugine zastave pokušati doći do svojeg prvog naslova prvenstva protiv momčadi koju je upravo protiv Bayerna doveo do trofeja u kupu prošle sezone, a za to će mu biti dovoljan i bod.

Borussia Dortmund je na dva boda zaostatka i ima nešto teži ispit danas - osim što se mora nadati iznenađenju i porazu Bayerna, morat će pobijediti imenjakinju iz Mönchengladbacha na teškom gostovanju.