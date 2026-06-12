Britanski BBC se uoči utakmice BiH i Kanade posvetio teškom odrastanju Edina Džeke u ratnim uvjetima i njegovoj dugovječnosti na terenu
BBC o legendi 'zmajeva': Džekin posljednji ples mogao bi biti novi početak za reprezentaciju
Bosna i Hercegovina večeras nakon 12 godina ponovno nastupa na Svjetskom prvenstvu te ih od 21 sat očekuje susret protiv domaćina Kanade. BiH na ovogodišnjem Mundijalu predvodi legendarni Edin Džeko, a uoči utakmice ugledni BBC posvetio mu je tekst pod naslovom "Džekin posljednji ples mogao bi biti novi početak za Bosnu".
Napadač 'zmajeva' na leđima ima 40 godina te je jedan od najiskusnijih igrača u momčadi Sergeja Barbareza. Osim što ima impresivnu nogometnu karijeru, Džekin privatni put obilježilo je odrastanje u ratnim uvjetima tijekom okupacije na BiH. Uništena mu je obiteljska kuća, a majka mu je jednom prilikom i spasila život. Nije mu dozvolila da ode na nogometni teren koji je kasnije tog dana pogođen granatom, a nekoliko djece nažalost je izgubilo život.
- Bilo je strašno. Cijela obitelj, možda 15 ljudi, boravila je u stanu od oko 35 kvadratnih metara. Bilo je jako teško. Svaki dan smo bili pod stresom, u strahu da će netko koga poznajemo poginuti - ispričao je jednom prilikom za The Guardian.
Nakon rata, Džeko je svoj put započeo u lokalnom Željezničaru, ali na početku karijere bio je neshvaćen. Zbog svoje visoke i mršave pojave dobio je nadimak "Kloc".
Godinama kasnije izgradio je uspješnu karijeru u najjačim europskim ligama, u Premier ligi osvojio je dva naslova prvaka, a igrao je i u Bundesligi i Serie A.
Za 'zmajeve' je debitirao 2007. kao 21-godišnjak i danas drži rekord po broju nastupa (148) i golova (73). Nakon poraza u doigravanju od Portugala za SP 2010. i Euro 2012., Džeko je predvodio 'zlatnu generaciju' do prvog velikog natjecanja, Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine. Pobjedama protiv Walesa i Italije i lutrije penala stigla je do novog Mundijala nakon dugih 12 godina čekanja.
- Za mnoge mlađe navijače, ovo je prvi put da se povezuju se reprezentacijom, na isti način na koji su starije generacije emocionalno pripadale strani Džeke, Miralema Pjanića i Emira Spahića - rekao je Saša Ibrulj, a prenosi BBC.
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