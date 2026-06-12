BBC o legendi 'zmajeva': Džekin posljednji ples mogao bi biti novi početak za reprezentaciju

Bosna i Hercegovina večeras nakon 12 godina ponovno nastupa na Svjetskom prvenstvu te ih od 21 sat očekuje susret protiv domaćina Kanade. BiH na ovogodišnjem Mundijalu predvodi legendarni Edin Džeko, a uoči utakmice ugledni BBC posvetio mu je tekst pod naslovom "Džekin posljednji ples mogao bi biti novi početak za Bosnu".

Foto: Hannah McKay

Napadač 'zmajeva' na leđima ima 40 godina te je jedan od najiskusnijih igrača u momčadi Sergeja Barbareza. Osim što ima impresivnu nogometnu karijeru, Džekin privatni put obilježilo je odrastanje u ratnim uvjetima tijekom okupacije na BiH. Uništena mu je obiteljska kuća, a majka mu je jednom prilikom i spasila život. Nije mu dozvolila da ode na nogometni teren koji je kasnije tog dana pogođen granatom, a nekoliko djece nažalost je izgubilo život.

- Bilo je strašno. Cijela obitelj, možda 15 ljudi, boravila je u stanu od oko 35 kvadratnih metara. Bilo je jako teško. Svaki dan smo bili pod stresom, u strahu da će netko koga poznajemo poginuti - ispričao je jednom prilikom za The Guardian.

Nakon rata, Džeko je svoj put započeo u lokalnom Željezničaru, ali na početku karijere bio je neshvaćen. Zbog svoje visoke i mršave pojave dobio je nadimak "Kloc".

Godinama kasnije izgradio je uspješnu karijeru u najjačim europskim ligama, u Premier ligi osvojio je dva naslova prvaka, a igrao je i u Bundesligi i Serie A.

Foto: Amel Emric

Za 'zmajeve' je debitirao 2007. kao 21-godišnjak i danas drži rekord po broju nastupa (148) i golova (73). Nakon poraza u doigravanju od Portugala za SP 2010. i Euro 2012., Džeko je predvodio 'zlatnu generaciju' do prvog velikog natjecanja, Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine. Pobjedama protiv Walesa i Italije i lutrije penala stigla je do novog Mundijala nakon dugih 12 godina čekanja.

- Za mnoge mlađe navijače, ovo je prvi put da se povezuju se reprezentacijom, na isti način na koji su starije generacije emocionalno pripadale strani Džeke, Miralema Pjanića i Emira Spahića - rekao je Saša Ibrulj, a prenosi BBC.