'Bebek je dobro sudio, ali 'bili' su morali dobiti crveni karton'

Dinamo i Hajduk su u petak odigrali miroljubivih 1-1 u drugom derbiju ove sezone u ne baš atraktivnoj utakmici. No, ima i nekih pozitivnih stvari, a to je da ovaj put ne pričamo toliko o sucima kao što je bio slučaj nakon prethodnih derbijima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ivan Bebek je po rekordni 15. put sudio najveći hrvatski derbi i to jako dobro, no kako kaže sudački stručnjak Mario Strahonja, imao je jedan propust.

Igrala se 77. minuta, a Bruno Petković je vukao loptu prema centru. U tome trenutku je naprijed imao četvoricu suigrača, a onda ga je Anthony Kalik srušio. Veznjak je već imao žuti karton i Nenad Bjelica je poludio na suce jer je smatrao da je to prekršaj za drugi žuti. Bebek se nije složio s tim.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ovdje mu se dogodio mali previd. U trenutku prekršaja imamo četiri nogometaša Dinama u izglednoj prilici. Ovdje je trebao dodijeliti drugi žuti, odnosno isključujući. Onda su krenuli događaji vezani uz to. To je bio ključni trenutak ovog propusta. Njegova procjena je bila dobra što je pokazao žuti karton Nenadu Bjelici zbog prigovora, ali do toga ne bi došlo da nije propustio isključiti Kalika - rekao je Strahonja u emisiji Stadion.

Dinamo je poveo autogolom Ismajlija u 12. minuti, a izjednačio je Mijo Caktaš iz jedanaesterca u samoj završnici prvog dijela. Splićani su izborili penal nakon što je Leovac dirao loptu rukom u svom jedanaestercu, a prema Strahonji, penal je opravdano dosuđen.