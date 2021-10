Kroz javni nastup je poslao ispriku cijeloj nogometnoj javnosti i svima koji su se pronašli prozvani. Mislim da apsolutno zaslužuje nastavak karijere jer je kroz sve ove godine zadužio hrvatski nogomet i suđenje te mu treba prilka za nastavak karijere, prokomentirao je Mario Strahonja u emisiji 'Stadion' situaciju s Ivanom Bebekom koja se dogodila nakon što je u javnost 'isplivala' privatna snimka njegovog komentara nakon utakmice Hajduk - Lokomotiva (1-0).

Spomenuti se sudac danas obratio javnosti i objasnio sve, a istaknuo je i HRT-ov stručnjak da je sad sve na disciplinskoj komisiji te da se čeka njihova odluka. Podsjetimo, ovo je Bebek rekao tjedan dana ranije.

- Jedna nezgodna situacija, disciplinska komisija HNS-a vidjet će i utvrditi što se na kraju dogodilo. A generalno, gledajte, sportaši, pa čak i suci, dio su javnog života i jednostavno mi smo pod budnim okom. Trebamo biti oprezni, što, kada, kako i na koji način ćete izgovoriti. Tako da svatko od nas nosi odgovornost. Ali vjerujem da se ovakve stvari više neće događati.

Bilo kako bilo, Strahonja je prvi ovako javno pružio podršku Bebeku koji je i sam istaknuo da su ovo najteži dani u njegovoj sudačkoj karijeri.

- Ovo mi je najteži trenutak u karijeri jer on nije vezan za moj posao nogometnog suca. Ovo mi je najbitnije, žuti i crveni karton. Ovo nema veze s mojim poslom jer ja svoj posao radim maksimalno pošteno i kompetentno, što misle ljudi u Europi i svijetu zbog utakmica koje sam sudio. To mi je najteže. Kad pogriješiš i napadaju te, a misliš da nisi pogriješio, to je stvar profesionalnog života. Ovo zadire u sferu pokušaja da me se pokaže onakvim kakav nisam. Pitam se jesam li to ja. Kako da se obranim od teze da je mijaukanje toliko teška riječ? Nisam se referirao na službeni Hajduk, navijače i simpatizere. Možete li shvatiti da sam se manje od 24 sata prije toga susreo s prijetnjama "ubij Bebeka"?

Pojasnio je Bebek da očekuje odluku disciplinske komisije, ali kako ne namjerava odustati od suđenja.