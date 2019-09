Bebek: VAR je za nas suce san! Dečki pazite, VAR vas vidi sve!

Danas bih radije bio glavni, nego VAR sudac. Vi kao glavni sudac imate drugu priliku, vaši vas suradnici iz VAR sobe mogu spasiti, ali kao VAR sudac nemate pravo na pogrešku, kaže nam Bruno Marić, instruktor za VAR.

Eto, dočekali smo i to, prvu utakmicu u Hrvatskoj pod kontrolom VAR-a. Bio je to dvoboj 4. kola juniorskog prvenstva, Rudeš i Hajduk odigrali su 0-0. Bila je to zanimljiva utakmica, a što je najbolje - VAR se nije niti jednom oglasio. Igralo se čisto, bez ikakvih problema, pa glavni sudac Ivan Bebek niti u jednoj situaciji nije zatražio pomoć VAR-a. A nije ni trebao, riječki sudac sve je obavio i više nego korektno. No, 'tiha provjera' odrađena je na desetke puta...

Ivanu Bebeku asistirali su pomoćnici Ivica Modrić i Borut Križarić, četvrti sudac bio je Fran Jović, dok su uloge pomoćnog video suca (VAR) imali Goran Gabrilo, te njegov pomoćnik (AVAR) Miro Grgić.

- Ovo je najbolje što Hrvatska danas ima, ovi su suci otišli korak dalje od svojih kolega u edukaciji VAR-a - rekao nam je prije utakmice Domagoj Vučkov, voditelj edukacije VAR-a u hrvatskom nogometu. Igralo se u Kranjčevićevoj ulici, pored travnjaka bilo je postavljeno šest kamera, iako će ih za službene HNL utakmice biti barem sedam do osam. U VAR sobi uz Gorana Gabrila i Miru Grgića sjedio je tehničar koji je pazio da sve funkcionira kako treba, te Bruno Marić i Marijo Strahonja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo, VAR soba će se svaki put zaključati prije početka utakmice, tu neće biti ulazaka i izlazaka tijekom dvoboja, strogo je zabranjeno korištenja mobitela ili drugih pomagala. Sve zahtjeva potpunu koncentraciju, utakmica se pomno prati na šest velikih ekrana, jedan od njih ima i 'delay' od tri sekunde koji VAR sucima daje dovoljno vremena za pregled neke situacije više puta.

- Potencijalno zaleđe, reset. Mogući prekršaj, reset. Ovo je možda bila ruka, reset - tim je riječima Goran Gabrilo iz VAR sobe kroz utakmicu vodio glavnog suca Ivana Bebeka.

Utakmica se niti u jednom trenutku nije prekidala, ali bi se u slučaju nekog pogotka (kojih nije bilo), pregledali sporni detalji, vidjelo je li u tim situacijama bilo zaleđe, ruka ili prekršaj. Ivan Bebek svakih se 10-ak minuta javljao suradnicima u VAR sobi, javljao za 'sound check', sve je funkcioniralo kako treba.

- Sve čisto, ne brini sve si dobro vidio, bio si u pravu za ovaj prekršaj - pričao je Gabrilo glavnom sucu.

Odmah treba biti jasno kako se, prema napucima Fife, VAR može javiti samo u četiri situacije. Je li bilo kaznenog udarca ili ne, je li regularan pogodak ili nije (zaleđe, je li lopta prešla gol-liniju...), radi li se o izravnom crvenom kartonu ili ne, te za pregled indentiteta igrača (ukoliko je sudac krivom igraču pokazao opomenu). U ostalim situacijama zabranjena je uporaba VAR-a.

Prvo poluvrijeme gledali smo s tribine, drugo pak bili uz suce u VAR sobi. Bilo je jako zanimljivo, bez obzira što Ivan Bebek nije trebao gledati nekakve sporne situacije, u toj je sobi bilo jako napeto. Pregledavao se svaki kontakt, svaki prekršaj, svako potencijalno udaranje. Juniori Rudeša i Hajduka vjerojatno nisu bili ni svjesni pod kakvim su bili promatranjem, sve je podsjećalo na Big Brother.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A bilo je zanimljivo slušati komunikaciju svih sudaca s travnjaka, kao i dijaloge glavnog suca s igračima obje momčadi. Najzanimljivi detalj vidjeli smo u drugom dijelu, prilikom jednog kornera za Hajduk, Bebek je upozorio igrače obje momčadi.

- Dečki, možda ja danas ne vidim sve što se događa u kaznenom prostoru, ali nemojte zaboraviti ovdje je i VAR - rekao je Bebek, a igrači su odmah bili pažljiviji, bili itekako svjesni kako glavnom sucu danas ništa ne može promaknuti. A baš je prilikom tih prekida, komunikacija VAR sobe i glavnog suca najnapetija.

- Ja pratim igrače s brojevima 8 i 19, ti se koncentriraj na ostale - javio se Gabrilo glavnom sucu tijekom jednog prekida, pa je Bebek morao paziti samo što rade drugi igrači. A da su 'osmica' ili 'devetnaestica' napravili nešto krivo, bio bi to jedanaesterac.

- VAR je sucima pomoć, a vjerujem kako od deset pogrešnih situacija pregledom VAR-a njih šest-sedam možemo ispraviti - kaže nam Vučkov.

Poslije utakmice Ivan Bebek bio je prilično zadovoljan...

- Meni kao sucu je ovo odlično iskustvo, ali i velika pomoć svim sucima i cijelom nogometu. Pozdravljam uvođenje VAR-a, te se zahvaljujem svima koji su ga implementirali u hrvatski nogomet. To je svima nama još jedna šansa da pregledamo sporne odluke, pa kroz protokol donesemo prave odluke. Uvođenje VAR-a je san svakog suca, imati drugu šansu za pregled neke situacije, koju ste vidjeli samo jednom, a možda i iz pogrešnog kuta - kratak je poslije utakmice bio Bebek.

Sasvim je jasno, VAR će smanjiti pogreške u hrvatskom nogometu, sve će biti puno čišće. A to su prvi osjetili juniori Rudeša i Hajduka koji su odmah bili mirniji nego inače, igrali čisto, nije tu bilo žestokih startova ili 'udaraca ispod pojasa'. Jer Big Brother, pardon VAR, vidi sve...