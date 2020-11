Bečke suze Hrvata, doček 'Bilić boysa' na Plesu, Čačićeve suze i izjava: 'Kapetanu je umro tata'

Taj 20. lipnja 2008. godine je na mnogima od nas ostavio tragove, ma mi smo bili zreli za finale Eura. Sentürka sam na mobitel dobio sedam i pol godina poslije, a Čačić mi se 2016. javio u suzama u Parizu

<p>Priča prva, bečki petak. 20. lipnja 2008. godine. Tu su večer valjda zaplakali i oni najčvršći, ja takav nisam, emotivac sam, Ah, te suze zbog ispadanja na penale od Turaka u četvrtfinalu <strong>Eura. </strong></p><p> </p><p>Uvjeren sam da smo imali momčad za finale Eura, bili smo zreli za taj uspjeh. Kako smo samo "razbucali" Nijemce u Klagenfurtu, skupinu smo prošli s tri pobjede, ma pali bi i Nijemci u polufinalu, samo da smo prošli te Turke. Samo Španjolskoj priznajem da je bila bolja na tom Euru. Semih Sentürk, taj nas je Turčin zavio u crno. Zaboravite penale, mi smo ispali kad nam je Turčin u 122. minuti zabio golčinu u rašlje. Jednostavno, Hrvatska se nije mogla vratiti i proći nakon toga. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na treningu</strong></p><p>Sedam i pol godina poslije, ždrijeb nas spaja s Turskom na Euru, u Francuskoj 2016. godine. Bio je prosinac 2015. godine. Zovem <strong>Rajka Rotmana</strong>, Slovenca, igrača Bašakšehira: 'Rajko, pomozi mi. Želim intervju sa tvojim suigračem Sentürkom'. Rotman je bio srdačan, dao je broj od glasnogovornika kluba. </p><p>- Zovi njega, Semih ti ne zna engleski jezik. On će ti pomoći - rekao je Rajko.</p><p>Nazovem glasnogovornika, a kraj njega sjedi <strong>Semih Sentürk. </strong>Objasnio sam kako želim intervju s čovjekom koji nas je bacio u očaj 2008. godine. Turčin je odmah pomogao, on je bio prevoditelj, a Semih se slatko nasmijao kad sam mu poručio da smo zbog njega plakali i nismo spavali. Skoro sam mu i zapjevao stari narodni hit 'Zbog tebe sam vino pio'.</p><p>- Nikad neću zaboraviti tu večer, taj potez i gol. Hrvatskoj sam zabio gol koji mi je promijenio život. I nekoliko godina nakon te utakmice na ulici me znaju zaustaviti navijači i čestitati mi. Bio je to najbolji potez moje karijere, najveća utakmica - rekao nam je tada u ekskluzivnom intervju u prosincu 2015. godine.</p><p>Kasnije nam je zabio i u raspucavanju iz penala, ali htio sam ga čuti. Da čujem hrvatskog "krvnika" s bečkog Pratera. </p><p>Priča druga, čekali smo vas tri i pol godine. Slaven Bilić zaigrao je s Vedranom Ćorlukom na lijevom boku, kakav pogodak. Bio je 11.studenog 2011. godine. Potukli smo Turke u Istanbulu, pobijedili smo 3-0. Prva utakmica dodatnih kvalifikacija za Euro, četiri dana kasnije bilo je 0-0 u Zagrebu. Istu su se večer 'Bilić boysi' vraćali avionom iz Istanbula, a na Plesu, iznenađenje. Doček nakon veličanstvene pobjede. Slatki razgovor sa Slavenom Bilićem ispred autobusa, kako se samo smiješio. Uživao je u svakom trenutku te čarobne večeri. </p><p>Priča treća, sreća, a onda tuga. <strong>Luka Modrić </strong>zabija golčinu, Park prinčeva je u deliriju, 12. lipnja 2016. godine. Hrvatska u prvome kolu Eura u Francuskoj pobjeđuje Tursku. Trebali smo im zabiti pet komada. Čarli igra s vaterpolskom kapicom, ulice Pariza su u kockicama, odlazak na aerodrom sat-dva nakon utakmice i susret sa Stjepanom Tomasom, bivšim igračem Dinama, reprezentativcem, danas trener turskog Rizespora.</p><p>Mana iPhonea je baterija, uz nas je prijenosni punjač, a u zračnoj luci dolazi Tomas. Pita nas da mu malo posudimo punjač i govori: 'Kako smo bili moćni, poslao sam Anti poruku, nije mi još ništa vratio'.</p><p>Odgovaram mu kako sam ga ja zvao, ali se nije javio. Minutu-dvije kasnije, poziv od izbornika <strong>Ante Čačića.</strong></p><p>- Ante, ovo je bilo sjajno, čestitke, tako moćno - kažemo izborniku, a on nije sretan. Pitamo ga, što je bilo?</p><p>- Kapetanu je preminuo otac, saznali smo to maloprije, u šoku sam - kroz suze je tihim glasom rekao Čačić. Bila je to vijest koja je zasjenila pobjedu protiv Turaka. Sjećam se poziva u Zagreb, javljanja te informacije, nacija je obožavala kapetana i slavlje više nije bilo onako žestoko kao nakon kraja utakmice.</p><p>Kapetan je, naravno, Darijo Srna.</p><p>Utakmice s Turskom uvijek su donosile nekakve priče...</p>