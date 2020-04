Beckham, lopove: Cijeli život krade imidž Zvonimiru Bobanu

Naš velemajstor Zvonimir Boban (51) sedam je godina stariji od engleske zvijezde Davida Beckhama (44). Dok se mali David još vukao po posudbama u Preston North Endu, Boban je s Milanom osvajao Lige prvaka i Serie A, pokoravao nogometni svijet.

Ako je nogomet ikad proizveo modnu ikonu onda je to Beckham. Brak sa 'Posh Spice' Victorijom oboje je lansirao u stratosferu planetarne popularnosti. Beckham je i osvajao trofeje i postao onaj koji diktira trendove.

Ali, majstori sa Joe.co.uk shvatili su da Beckham iz Londona zapravo cijelo vrijeme 'kopira imidž' Bobana iz Imotskog. Pa složili i photo-dokaz:

Foto: Twitter/Nooruddean

Zvone razdjeljak... Beckham razdjeljak. Zvone duga kosa i vrpca... Beckham duga kosa i vrpca. Zvone vojnički kratko... I Beckham vojnički kratko.

A realno, Boban je bio i bolji nogometaš! Niti je Beckham osvojio toliko trofeja kao naš veliki kapetan, niti je ikad stao na postolje na Svjetskom prvenstvu kao Zvone s 'Vatrenima' '98-e.

Foto: Siniša Hančić/PIXSELL

Beckham se selio od Man Uniteda preko Reala, Milana i Los Angelesa do PSG-a. Boban je nakon Dinama otišao u Milan i tamo ispisao desetljeće kolosalnih, neponovljivih uspjeha. Englez je možda imao bolji centaršut desnom i to je to. Sve ostalo je na: Bobanovoj strani.

