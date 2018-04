Beckham zove Luku u Miami, Modrić traži 30 dana za odluku

Luka Modrić ozbiljno razmišlja da ide stopama Andresa Inieste, pišu Španjolci. Naime, Španjolac je najavio kako mu je ovo zadnja sezona u Barceloni te da je otvoren za pregovore s budućim klubovima, a kao najveći kandidati se spominju kineski klubovi. Još je Iniesta krajem prošle godine potpisao i doživotni ugovor s Barcelonom, no čini se da ni to nije dovoljno da ostane. Pred sličnom odlukom je i hrvatski reprezentativac Luka Modrić.

Iniesta će uskoro napuniti 34 godine dok će Modrić 33 navršiti u rujnu. Obojici godine idu i pitanje je koliko će još moći igrati na ovoj razini. Stoga ni ne čudi da si obojica žele osigurati što jači ugovor pred kraj karijere. Luka Modrić je trenutačno na vrhuncu karijere, no svima je jasno da se na tome nivou neće dugo zadržati.

Luka je jako tražen, no to nije Kina nego su Sjedinjene Američke države, piše DiarioGol. Za MLS bi sigurno bilo sjajno imati igrača kalibra kao što je Modrić, a i sam Luka je rekao da se vidi u SAD-u. David Beckham, koji je vlasnik kluba iz Miamija, jako je zainteresiran za dovođenje Luke u Miami. U njegovom dovođenju bi mu sigurno pomogli i dobri odnosi sa Fiorentinom Perezom. O budućnosti svoje karijere razmišlja i sam Modrić koji je, kako piše Diariogol, rekao Perezu kako će u roku od 30 dana odlučiti o svojoj karijeri.

No, sve ovisi i o tome hoće li Zidane ostati trener Reala. Naime, ako Zidane ostane, ostat će i Modrić i to najvjerojatnije do kraja ugovora, koji ga veže do 2020. godine. Ali ako Zidane ode, vjerojatno odlazi i Modrić, javljaju Španjolci.

- Volio bih jednom zaigrati u MLS-u - rekao je nedavno Modrić, čime je zasigurno zagolicao maštu MLS klubovima koji sada već ozbiljno razmišljaju o dovođenju našeg virtuoza.