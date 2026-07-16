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FOTO: NEMA GA NA MAPI

Beckhamovi privlačili poglede, ali svi se pitaju gdje je razmetni sin! Brooklyn i dalje protestira

Dok je obitelj Beckham naizgled složno navijala za Španjolsku u polufinalu SP-a, upadljiv je bio izostanak najstarijeg sina, Brooklyna, koji se udaljio od obitelji
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FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
David Beckham, ikona engleskog nogometa, sa suprugom Victorijom i većinom obitelji pratio je polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu, gdje je Španjolska svladala Francusku. | Foto: Albert Gea
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David Beckham, ikona engleskog nogometa, sa suprugom Victorijom i većinom obitelji pratio je polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu, gdje je Španjolska svladala Francusku. | Foto: Albert Gea
Komentari 1

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