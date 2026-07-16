Beckhamovi privlačili poglede, ali svi se pitaju gdje je razmetni sin! Brooklyn i dalje protestira

Dok je obitelj Beckham naizgled složno navijala za Španjolsku u polufinalu SP-a, upadljiv je bio izostanak najstarijeg sina, Brooklyna, koji se udaljio od obitelji
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David Beckham, ikona engleskog nogometa, sa suprugom Victorijom i većinom obitelji pratio je polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu, gdje je Španjolska svladala Francusku.
| Foto: Albert Gea
David Beckham, ikona engleskog nogometa, sa suprugom Victorijom i većinom obitelji pratio je polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu, gdje je Španjolska svladala Francusku. |
Foto: Albert Gea
David Beckham, ikona engleskog nogometa, sa suprugom Victorijom i većinom obitelji pratio je polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu, gdje je Španjolska svladala Francusku.
| Foto: Albert Gea
Foto Peter Casey/REUTERS
Foto Peter Cziborra
Dok je najmlađa kći Harper jasno pokazala za koga navija, a David se družio s holivudskim zvijezdama, pažnju je ponovno privukao izostanak najstarijeg sina Brooklyna, koji je podsjetio na tinjajuće obiteljske napetosti.
| Foto: Albert Gea
Beckhamovi su tijekom turnira u Sjedinjenim Državama bili pod stalnim povećalom javnosti
| Foto: Hannah McKay
Tribine stadiona u Dallasu bile su ispunjene zvijezdama, no jedna je obitelj privlačila posebnu pažnju.
| Foto: Lee Smith
David i Victoria Beckham, u pratnji sinova Romea (23) i Cruza (21) te kćeri Harper (15), zauzeli su neka od najboljih mjesta kako bi svjedočili okršaju Španjolske i Francuske.
| Foto: Lee Smith
Iako je David tijekom karijere igrao i u Španjolskoj i u Francuskoj, simpatije obitelji bile su nedvojbeno na strani "Furije".
| Foto: Hannah McKay
David je četiri godine nosio dres Real Madrida, od 2003. do 2007., dok je u Paris Saint-Germainu proveo samo pet mjeseci 2013. godine.
| Foto: Hannah McKay
Odanost Španjolskoj najjasnije je iskazala petnaestogodišnja Harper, koja je za utakmicu odjenula jaknu španjolske reprezentacije.
| Foto: Hannah McKay
Uz nju je bio i brat Cruz, rođen upravo u Madridu 2005. godine, koji uz britansko posjeduje i španjolsko državljanstvo. Njegovo ime, koje na španjolskom znači "križ", dodatno svjedoči o povezanosti obitelji s tom zemljom.
| Foto: Lee Smith
Međutim, dok je obitelj naizgled složno navijala, upadljiv je bio izostanak najstarijeg sina, Brooklyna.
| Foto: NATHAN RAY SEEBECK
Njegovo odsustvo ponovno je potaknulo medijska nagađanja o dubokim obiteljskim podjelama
| Foto: Mike Segar
Početkom godine, Brooklyn je na svom Instagram profilu iznio niz teških optužbi na račun roditelja, tvrdeći da su ga cijeli život kontrolirali te da im je jedina briga bila održavanje imidža i brenda Beckham.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Foto Mike Segar
Ta javna istupanja izazvala su šok u javnosti i narušila sliku skladne obitelji.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Victoria se na optužbe osvrnula tek nekoliko mjeseci kasnije u intervjuu za Wall Street Journal, dajući vrlo šturu izjavu.
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Foto Dylan Martinez
A tijekom četvrtfinalne utakmice između Engleske i Norveške u Miamiju, u centru pažnje našla se Davidova supruga Victoria.
| Foto: Paul Childs
Dok su David i djeca euforično skakali i slavili dva gola Judea Bellinghama koja su Englesku odvela u polufinale, kamere su zabilježile Victoriju kako sjedi nepomično, kamenog izraza lica.
| Foto: Paul Childs
"Obećajem da je slavila iznutra. Njezine su reakcije bile samo malo sporije od mojih," napisao je uz emotikon koji plače od smijeha.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Polufinalna utakmica u Dallasu, u kojoj je Španjolska dominantnom igrom svladala Francusku 2-0 golovima Mikela Oyarzabala iz penala u 22. minuti i Pedra Porra početkom drugog poluvremena, privukla je brojna poznata lica
| Foto: NATHAN RAY SEEBECK
Foto NATHAN RAY SEEBECK
Nakon pobjede Španjolske, sve su oči sada uprte u drugi polufinalni par, spektakularni dvoboj starih rivala, Engleske i Argentine.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Paul Childs
Bit će to prvi put u njegovoj bogatoj karijeri da će se Lionel Messi suprotstaviti Engleskoj na nekom velikom natjecanju, što utakmici daje dodatnu draž
| Foto: Paul Childs
Foto Dylan Martinez
Iako ima 39 godina, Messi je i dalje ključni igrač Argentine i s osam postignutih golova dijeli prvo mjesto na ljestvici strijelaca turnira.
| Foto: Dylan Martinez
Foto Marco Bello
A legendarni Beckham posjetio je trening Engleske tim povodm sa sinovima.
| Foto: Marco Bello
Foto Marco Bello
Nadgledali su vježbe Tuchelovih izabranika i djelovali prilično zadovoljni.
| Foto: Marco Bello
Foto Marco Bello
Foto Amanda Perobelli
Foto Amanda Perobelli
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Peter Cziborra
Foto Peter Cziborra
Foto Peter Cziborra
Foto Peter Cziborra
Foto Peter Cziborra
Foto Brendan McDermid
Foto JORDAN TOVIN
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: JORDAN TOVIN