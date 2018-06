UŽIVO Goool! Lukaku svojim drugim golom povećao vodstvo

SUDAC KOJI JE NALJUTIO RAKETU

Glavni sudac današnje utakmice bit će Amerikanac Jair Marrufo. On je na Fifinoj listi sudaca još od 2007. godine, a naš Ivan Rakitić imao je određenih problema s njim.

Naime, u prijateljskoj utakmici između Barcelone i Reala, u 62. minuti, sudac je potpuno izbacio iz takta Raketu koji ga je u jednom trenutku i odgurnuo.

- Ljudi koji me poznaju znaju da me je teško isprovocirati, ali sudac je to uspio napraviti. Prilično me jako uvrijedio tri puta tijekom susreta. Obično imam puno poštovanja prema njima, ali ne sviđa mi se kada oni to ne pokažu prema meni - rekao je Rakitić nakon utakmice.