Belgija u lovu na četvrtfinale, može li ih Japan iznenaditi?

AKIRA NISHINO

Moramo se dobro organizirati, napravit ću potrebne prilagodbe za ovu utakmicu. Susretu osmine finala moramo pristupiti s drugačijom mentalnom perspektivom. Protiv Poljske smo odlučili sačuvati energiju u posljednjih deset minuta kako bi bili sposobni dodatno trčati. Japan je imao fantastične izvedbe 2002. i 2010. kada je stigao do osmine finala Svjetskog prvenstva, no tada su te momčadi bile vrlo isrcpljene u toj fazi. Ovo je treći put. Taktički smo radili kako bi stigli do ove faze natjecanja, pogotovo u trećoj utakmici. Nemamo više prostora za manevre, no možemo biti agresivni. Imamo potreban duh i mentalitet. Belgija je krenula u turnir s tri pobjede, no volio bih osjetiti da smo na njihovom nivou - rekao je izbornik Japana.