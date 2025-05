Belichickov intervju prekinula 49 godina mlađa cura, on stao u njenu obranu: Odradila je posao

Trener američkog nogometa hrvatskih korijena, Bill Belichick (73), našao se u centru pažnje nakon što je njegova djevojka Jordon Hudson (24) prekinula intervju za novinsku kuću CBS. Belichick je pozvan na razgovor kako bi pričao o karijeri i promovirao svoju knjigu "The Art of Winning - Lessons from My Life in Football" (Umijeće pobjeđivanja - Pouke iz mog života u američkom nogometu), ali se Jordon nisu svidjela pitanja koja su vezana za nju. Proslavljeni trener se oglasio priopćenjem gdje brani svoju djevojku.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

- Jordon Hudson burno je reagirala tijekom intervjua Billa Belichicka za CBS, čak do točke da je izletjela iz sobe i prekinula snimanje na 30 minuta - opisuje situaciju portal TMZ Sports.

Mladoj Jordon nisu se svidjela pitanja o tome kako su se ona i legendarni trener upoznali. Belichick je u svom priopćenju to potvrdio te stao u obranu svoje partnerice.

"Bio sam iznenađen kada su uvedene nepovezane teme i više puta sam novinaru, Tonyju Dokoupliju, i producentima rekao da bih radije držao razgovor usredotočen na knjigu. Nakon što se to dogodilo nekoliko puta, Jordon, s kojom dijelim i osobne i profesionalne odnose, uskočila je kako bi pomogla u ponovnom usmjeravanju rasprave", napisao je trenutačni trener momčadi Sveučilišta Sjeverne Karoline, pa nastavio:

"Nije prigovorila ni na jedno konkretno pitanje ili temu, već je jednostavno radila posao kako bi osigurala da intervju ostane na pravom putu. Posljednji osmominutni segment ne odražava produktivan 35-minutni razgovor koji smo vodili, a koji je pokrivao širok raspon tema vezanih uz moju karijeru. Umjesto toga, prikazuje selektivno montirane isječke koji sugeriraju lažnu priču da je Jordon pokušavala kontrolirati razgovor, što jednostavno nije istina."

Foto: Jim Dedmon/REUTERS

Također, prema navodima TMZ-a, Belichicku bi ovaj incident mogao stvoriti probleme kao treneru Sjeverne Karoline jer tamo smatraju da Jordnon ima previše utjecaja na njega, a smatra se da bi mu ona trebala biti menadžerica za odnose s javnošću.

U videu isječku koji kruži internetom, čuje se kako Jordon govori Billu da ne odgovara na pitanje o tome kako su se sreli. Nastala je neugodna tišina te je, kako tvrde američki mediji, snimanje prekinuto na 30 minuta.

Podsjetimo, Belichick ima hrvatsko državljanstvo i najtrofejniji je trener u povijesti NFL-a. Drži rekorde po najvećem broju osvojenih trofeja (osam ukupno, šest kao glavni trener), najviše nastupa u Super Bowlu (12), najviše pobjeda u doigravanju kao glavni trener (19) te najviše divizijskih titula kao glavni trener (17). Najpoznatiji je kao trener New England Patriotsa s kojima je osvojio svih šest titula.