DVOSTRUKI STRIJELAC

Beljo: Čudna i luda utakmica...

Piše Petar Božičević,
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dion Drena Beljo u zaista je nevjerojatnoj formi. Protiv Rijeke je zabio nova dva gola u remiju (2-2) i stigao do brojke od 27 golova u HNL-u. Podijelio je dojmove nakon dvoboja za MAX Sport. 

- Luda, čudna utakmica. Ne bih rekao da smo bili pravi, puno toga smo dopuštali, imali su neku kontrolu posjeda. Nismo uspijevali napraviti pritisak, na kraju smo se uspjeli izvući bez poraza. Ovo moramo što prije zaboraviti - rekao je i dodao:

- Zahvalan sam suigračima na asistencijama za golove, bez njih ne bih zabio toliko. Želim što više pomoći ekipi da što prije osvojimo naslov. Finale Kupa? Fokus je na Istru, no vjerujem da smo bolja ekipa i da ćemo ga osvojiti. Vidović i McKenna su nam jako bitni, nadam se da će se što prije oporaviti. 

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamov napadač lovi rekord Eduarda od 34 ligaška gola u sezoni 2006./07., a Beljo je već na 27, šest kola prije kraja. Do kraja prvenstva "modri" igraju protiv Istre u gostima, Varaždina doma, Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima te Lokomotive doma, a čeka ih i finale Kupa protiv Rijeke. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Rijeka 2-2: Ludi derbi i remi! Rijeka s igračem manje izvukla bod, Belji poništen gol
POGLEDAJTE GOLOVE

DINAMO - RIJEKA 2-2 Podjela bodova na Maksimiru! Dinamo poveo preko Belje, gosti izjednačili penalom Dantasa. Rijeka je povela na početku drugog djela, a onda je Belji poništen gol, ali je izjednačio na 2-2
FOTO Prije točno godinu dana ostali smo bez Nikole Pokrivača
VELIKI NOGOMETAŠ I ČOVJEK

Danas je godinu dana od prometne nesreće kod Karlovca u kojoj je izgubio život Nikola Pokrivač, bivši hrvatski reprezentativac. Čovjek koji je čak tri puta pobijedio rak koštane srži, tragično je preminuo na cesti

