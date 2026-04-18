Beljo: Čudna i luda utakmica...

Dion Drena Beljo u zaista je nevjerojatnoj formi. Protiv Rijeke je zabio nova dva gola u remiju (2-2) i stigao do brojke od 27 golova u HNL-u. Podijelio je dojmove nakon dvoboja za MAX Sport.

- Luda, čudna utakmica. Ne bih rekao da smo bili pravi, puno toga smo dopuštali, imali su neku kontrolu posjeda. Nismo uspijevali napraviti pritisak, na kraju smo se uspjeli izvući bez poraza. Ovo moramo što prije zaboraviti - rekao je i dodao:

- Zahvalan sam suigračima na asistencijama za golove, bez njih ne bih zabio toliko. Želim što više pomoći ekipi da što prije osvojimo naslov. Finale Kupa? Fokus je na Istru, no vjerujem da smo bolja ekipa i da ćemo ga osvojiti. Vidović i McKenna su nam jako bitni, nadam se da će se što prije oporaviti.

Podsjetimo, Dinamov napadač lovi rekord Eduarda od 34 ligaška gola u sezoni 2006./07., a Beljo je već na 27, šest kola prije kraja. Do kraja prvenstva "modri" igraju protiv Istre u gostima, Varaždina doma, Gorice u gostima, Hajduka doma, Slavena u gostima te Lokomotive doma, a čeka ih i finale Kupa protiv Rijeke.