Beljo otkrio težinu posjekotine na arkadi pa poručio: Pobjeda je poklon Boysima za rođendan

Dinamo je na gostovanju protiv Rijeke pobijedio 2-0. Oba pogotka zabio je Dion Drena Beljo, prvi u 24. minuti nakon asistencije Ljubičića, a potom je u 31. minuti realizirao penal koji je izborio Vidović. Nakon utakmice pred kamere MAXsporta stao je strijelac oba gola Beljo i odgovorio na pitanje kako se osjeća nakon što mu je suigrač Moris Valinčić razbio arkadu u slavlju gola.

- Dobro je. Ovaj rez je puno plići, a nastradao sam od suigrača. Malo nesretna i ograničavajuća situacija, ali sve će biti u redu - rekao je Beljo.

Iako je dvaput pogodio i donio Dinamu veliku pobjedu, Beljo je istaknuo da je sve to zasluga njegovih suigrača.

- Samo se trebam naći na pravom mjestu i biti miran u realizaciji, što sam i napravio kod prvog gola. Kod drugog je moj suigrač izborio penal, a ja sam ga na svu sreću zabio.

Prvo poluvrijeme bilo je dominantno i pripalo je “modrima”, no u drugom je Rijeka nizala prilike.

- Prvih 45 minuta igrali smo kako smo se dogovorili i kako smo željeli, agresivno, energično, puno smo toga ostavili na terenu. To je utjecalo na drugo poluvrijeme. No i tada smo ostali kompaktni i protivniku je bilo teško doći do šansi. Rijeka je odlična momčad, prvak HNL-a i Kupa. Nije bilo lako, ali držali smo se zajedno i uspjeli treći put zaredom zadržati čistu mrežu.

Dinamo sada čeka ogled s Istrom.

- Rijeka ima težak tempo, a znamo i mi kako je to. Mi imamo cijeli tjedan za pripremu utakmice protiv Istre. Na kraju želim zahvaliti našim navijačima kojima je sutra rođendan i vjerujem da je ovo najljepši poklon - zaključio je Beljo.