Beljo polako 'osvaja' Europu: 'Nepoznati strijelac mrsi račune Kaneu i Messiju, stalno zabija'

Dinamo ove sezone ima samo jednu konstantu. Dion Drena Beljo zabija kao na traci i trenutačno je jedna od rijetkih svijetlih točaka u Maksimirskoj 128. Beljo je toliko dobar da je počeo dobivazi pažnju i drugih europskih medija, a posebno je portugalska A Bola dala zanimljiv naslov: "Nepoznati strijelac ima nevjerojatnu godinu, mrsi račune Kaneu i Messiju".

"Dion Drena Beljo iz Dinama zabio je 45 golova u 42 utakmice za klub i reprezentaciju tijekom 2026. godine. S učinkom od jednog gola svakih 77 minuta zauzima drugo mjesto među strijelcima u ovoj kalendarskoj godini. Ispred njega nalazi se Harry Kane s 54 pogotka, dok Lionel Messi ima 40", naglasio je poznati portugalski list.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Beljo je ove godine postigao dva hat-tricka i u deset utakmica zabio više od jednog gola. U prošlom izdanju hrvatskog prvenstva završio je kao najbolji strijelac s 31 golom, a i ove sezone predvodi ljestvicu. Zasad je zabio 12 golova, dok njegov najbliži pratitelj ima sedam. Pritom je zatresao mrežu u svih osam svojih ligaških nastupa.

Napadač je nogometno stasao u Osijeku, a na sebe je upozorio tijekom posudbe u Istri 1961. S 20 godina ondje je zabio 20 golova u 37 utakmica. Augsburg ga je 2023. doveo za oko tri milijuna eura, no u dvije sezone u njemačkom klubu postigao je pet golova u 45 nastupa. Potom je na posudbi u bečkom Rapidu zabio 19 golova i upisao pet asistencija u 49 utakmica.

"Dinamo ga je nakon toga vratio u Hrvatsku, a Beljo je od povratka zabio 55 golova u 64 nastupa. S klubom je osvojio prvenstvo i Hrvatski kup. Zagrebački klub odbio je ponudu od 20 milijuna eura u posljednjem prijelaznom roku. Zanimanje su, pokazali Tottenham, Everton i Manchester United, dok povezivanje s Benficom prošle sezone nije dovelo do dogovora", objašnjavaju Portugalci.

Beljo se nakon približno tri godine vratio u reprezentaciju na posljednjem okupljanju i nastupio u obje utakmice protiv Španjolske. U porazu Hrvatske 4-1 postigao je gol. A Bola navodi i da ove sezone ima 18 golova u 18 utakmica, pa se hrvatski napadač nametnuo uz Kanea i Messija u utrci za najboljeg strijelca 2026. godine.

*uz korištenje AI-ja