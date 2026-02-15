Beljo postaje predvodnik novog Dinama! Ako ovako nastavi i u Europi, Genku se loše piše...

Šest utakmica, šest golova. Dion Drena Beljo (23) na fantastičan je način otvorio 2026. godinu, još jednom pokazao reprezentativan potencijal, ali i dokazao kako je velika kriza odavno iza njega. Dinamova "devetka" u šest je ovogodišnjih nastupa upisao i jednu asistenciju, trenutačno je uvjerljivo najbolja figura u vizijama Kovačevićeve momčadi. Beljo je pravu formu pronašao sredinom prosinca, od tad je u osam utakmica zabio devet puta, jednom i asistirao. Prilično dojmljivo, zar ne?

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

I sad još više čudi njegova slabija forma u prvom dijelu sezone, razdoblje između 5. i 16. kola (od 30. kolovoza do 14. prosinca), kad je na HNL terenima postigao tek jedan jedini gol. I jasno, kad Beljo "nije radio", Dinamo je bio u rezultatskoj krizi, pa je "modrima" HNL konkurencija puhala za vratom. Beljo sad isporučuje u kontinuitetu, trpa na sve strane i Dinamo je odmah odmaknuo pratnji na prvenstvenoj ljestvici.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Čini se kako je i sam napadač odahnuo, Kovačević ga više ne mijenja svaku utakmicu nakon 60 minuta, Beljo više ne strahuje kako nešto mora napraviti u prvih sat vremena igre. Ili ga čeka zamjena. Tako je i protiv Istre tek kasnije "proradio", zabio u 60. minuti za 2-0, pa asistirao Vidoviću 87. minuti za konačnih 4-0

Zagrepčani su vjerojatno na proljeće igrački slabiji nego u prvom dijelu sezone, ali čini se kako je svlačionica konačno kliknula. Kako svi dišu za jednog, kako u Maksimiru vlada veliko zajedništvo. Dinamove su odaje ove zime napustili Kulenović, Ljubičić, Villar, Mudražija i Živković, stigli su Livaković i Tabinas koji je i dalje u drugom planu. Igrači su pak nasmješeniji, djeluju zadovoljnije, klupa puno više "diše" za uspjeh cijele momčadi.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kovačević je dobio i nekoliko igrača iz drugog plana, sve češće su na terenu Galešić, Soldo, Stojković, Vidović i Topić, dečki koji su tijekom jeseni bili zamrznuti na klupi. Livaković je donio sigurnost na vratima, obrana djeluje sasvim pristojno, veznjaci kreiraju, krila i napadači su opasni, a Beljo djeluje kao napadač od 15-ak milijuna eura. Konačno.

Nogometaše Dinama već u četvrtak čeka Genk, prva utakmica playoff faze Europske lige. Situacija na domaćoj sceni je vraćena "pod kontrolu", sve je manje ozlijeđenih igrača, sve više raspoloženih karika. I doista, Belgijci iz ove perspektive ne djeluju kao momčad koje bi se u Maksimiru trebali plašiti. Ni blizu. A ako Beljo i u četvrtak nastavi svoju golgetersku formu, Genku se loše piše...