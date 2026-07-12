Obavijesti

Sport

Komentari 1
TENZIJE U KAMPU

Bellingham i Tuchel u javnom okršaju: 'Što god, on ne zna kako je igrati u ovim uvjetima'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Bellingham i Tuchel u javnom okršaju: 'Što god, on ne zna kako je igrati u ovim uvjetima'
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jude Bellingham prevrnuo je očima i nezadovoljno izgovorio 'što god' kada je u intervjuu saznao za Tuchelove kritike igre Engleske unatoč pobjedi 2-1 nad Norveškom u produžecima

Admiral

Engleska je pobjedom 2-1 nad Norveškom u produžecima prošla u polufinale Svjetskog prvenstva, a junak s dva gola bio je Jude Bellingham. No, umjesto slavlja, engleskim je taborom odjeknuo javni okršaj između igrača i izbornika.

Izbornik Thomas Tuchel nije krio razočaranje unatoč pobjedi.

NIJE SKRIVAO EMOCIJE Messi nakon nove pobjede: 'Opet patnja, ali idemo, j***te!'
Messi nakon nove pobjede: 'Opet patnja, ali idemo, j***te!'

- Nisam zadovoljan izvedbom. Nemarno, puno tehničkih pogrešaka, nedovoljno brzo. Danas smo imali sreće - rekao je izbornik u intervjuu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Quarterfinals - Norway v England England v Norway, 2026 FIFA World Cup, Quarter-final, Football, Miami Stadium, Miami, Florida, USA - 11 Jul 2026 Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
71
Foto: Profimedia

Kada je Bellingham saznao za te komentare, reakcija je bila brza. Prevrnuo je očima i kratko rekao: 

- Što god. Možda ne zna što je potrebno za igru u tim uvjetima. Ponekad morate pobijediti prljavo. Ne mogu dovoljno hvaliti dečke - rekao je.

Ovo nije prvi sukob dvojice. Tuchel je ranije Bellinghamovo ponašanje opisao kao 'odbojno', za što se ispričao, a u listopadu ga je izostavio iz momčadi, što je pokrenulo pitanje hoće li uopće igrati na Mundijalu.

EMBOLO POCRVENIO VIDEO Pogledajte kako je zbog simuliranja Švicarska ostala s igračem manje protiv Argentine
VIDEO Pogledajte kako je zbog simuliranja Švicarska ostala s igračem manje protiv Argentine

Bellingham je sada sa šest golova u šest utakmica na turniru dao glasniji odgovor od bilo kakve izjave, a Engleska je dvije pobjede udaljena od prvog naslova svjetskog prvaka od 1966.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Stojkovića, a 'modre' je već napustio Marko Soldo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Stojkovića, a 'modre' je već napustio Marko Soldo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
FOTO Superjahta na kojoj ljetuje Luka Modrić: Stoji 160.000 eura na tjedan i može primiti 12 ljudi
ZAVIRITE U LUKSUZ NA VODI

FOTO Superjahta na kojoj ljetuje Luka Modrić: Stoji 160.000 eura na tjedan i može primiti 12 ljudi

Luksuzna jahta Erolia Custom Line 120 izgrađena 2022. ugostila je kapetana 'vatrenih', njegovu obitelj i prijatelje tijekom ljetovanja po dubrovačkom akvatoriju, a plovi po hrvatskim vodama, Crnoj Gori i Veneciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026