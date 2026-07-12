Jude Bellingham prevrnuo je očima i nezadovoljno izgovorio 'što god' kada je u intervjuu saznao za Tuchelove kritike igre Engleske unatoč pobjedi 2-1 nad Norveškom u produžecima
Bellingham i Tuchel u javnom okršaju: 'Što god, on ne zna kako je igrati u ovim uvjetima'
Engleska je pobjedom 2-1 nad Norveškom u produžecima prošla u polufinale Svjetskog prvenstva, a junak s dva gola bio je Jude Bellingham. No, umjesto slavlja, engleskim je taborom odjeknuo javni okršaj između igrača i izbornika.
Izbornik Thomas Tuchel nije krio razočaranje unatoč pobjedi.
- Nisam zadovoljan izvedbom. Nemarno, puno tehničkih pogrešaka, nedovoljno brzo. Danas smo imali sreće - rekao je izbornik u intervjuu.
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Kada je Bellingham saznao za te komentare, reakcija je bila brza. Prevrnuo je očima i kratko rekao:
- Što god. Možda ne zna što je potrebno za igru u tim uvjetima. Ponekad morate pobijediti prljavo. Ne mogu dovoljno hvaliti dečke - rekao je.
"Maybe he doesn't know what it's like to play in those conditions."😳— Match of the Day (@BBCMOTD) July 12, 2026
Jude Bellingham spoke openly about Thomas Tuchel being critical of England's performance against Norway. pic.twitter.com/aJgDGEVNfX
Ovo nije prvi sukob dvojice. Tuchel je ranije Bellinghamovo ponašanje opisao kao 'odbojno', za što se ispričao, a u listopadu ga je izostavio iz momčadi, što je pokrenulo pitanje hoće li uopće igrati na Mundijalu.
Bellingham je sada sa šest golova u šest utakmica na turniru dao glasniji odgovor od bilo kakve izjave, a Engleska je dvije pobjede udaljena od prvog naslova svjetskog prvaka od 1966.
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