Stipiću nije ni špinat pomogao: Dinamova petarda u Koprivnici

Dinamo je u 14. kolu HNL-a došao do devete pobjede i to lakše od očekivanog. 'Modri' su sredili Slaven Belupo u gostima (5-1), dva je zabio Gavranović, a po jedan Petković, Hajrović i Ivanušec...

<p>U susretu 14. kola Prve HNL <strong>Dinamo</strong> je na gostovanju u Koprivnici pobijedio <strong>Slaven Belupo</strong> 5-1 smanjivši zaostatak za vodećim <strong>Osijekom</strong> na jedan bod, no "modri" imaju i dvije utakmice manje.</p><p>Golove za Dinamo zabili su Mario Gavranović (5, 15), Bruno Petković (78), Izet Hajrović (90+3) i Luka Ivanušec (90+5), dok je pogodak za domaći sastav postigao Torles Knoll (85).</p><p>Dinamo je maksimalno ozbiljno ušao u susret i već nakon 15 minuta vodio je 2-0, a oba gola zabio je Mario Gavranović.</p><p>"Modri" su poveli već u petoj minuti. Majer je ubacio iz kornera, lopta se odbila do Franjića koji je pucao s ruba kaznenog prostora, a lopta se u velikom luku odbila do Gavranovića koji je izbjegao zaleđe i zabio za 1-0.</p><p>Samo 10 minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je ponovo bio švicarski reprezentativac. </p><p>Dinamo je ponovo imao korner, lopta se opet odbila do ruba kaznenog prostora do Franjića, koji je ovoga puta nije pucao, već je proigrao Ademija, a ovaj gurnuo loptu do Gavranovića za laganih 2-0. Mario Zebec je nakon konzultacije s VAR sobom pokazao na centar.</p><p>Uvjerljivu predstavu u Koprivnici hrvatski prvak je zaključio golom Brune Petkovića u 78. minuti. Tolić mu je sjajno spustio loptu glavom, no Filipović je obranio njegov prvi udarac. Lopta se vratila napadaču Dinama koji je iz drugog pokušaja zabio za 3-0.</p><p>Nijemac Torles Knoll je 85. minuti smanjio na 1-3, a u posljednjim trenucima susreta Dinamo je uspio zabiti još dva gola, a strijelci su bili Hajrović i Ivanušec.</p><p>Večeras je još na rasporedu "dalmatinski derbi" između Hajduka i Rijeke.</p><p>Na ljestvici vodi Osijek sa 30 bodova, Dinamo ima bod manje i dvije utakmice manje, dok je treća Gorica sa 23 boda. Hajduk i Slaven Belupo imaju po 17, a Rijeka 16 bodova.</p>