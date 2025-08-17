Tri gola i tri boda melem su na europske rane koje navijače i te kako bole. I boljet će ih još najmanje godinu dana, do nekog novog pokušaja. Ali zasuti svoje igrače bakljama nakon upobjede 3-0 sramotan je potez...
Belupov 'Normabel' može malo ublažiti, ali ne može i zaliječiti Hajdukove svježe europske rane
U trećem prvenstvenom kolu Hajduk je upisao i treću pobjedu, nakon Istre i Gorice svladan je i Slaven Belupo 3-0, a sva tri gola pala su u drugom poluvremenu nakon što je Garcia uveo svoje glavne adute. Dva je zabio Bamba, prvi odmah čim je ušao na terena, a zabio je i Pukštas od kojeg se i dalje očekuje povratak u nekadašnju formu. Tri gola, tri boda, i malo mira nakon velike europske tuge...
