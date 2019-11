Benfica je već izbacila Dinamo i Nexe, neće valjda i Mladost!?

Baš se ta Benfica namjerila na Hrvate. S(p)retno je u ožujku okončala Dinamov europski put, a proteklog vikenda njen rukometni kolektiv još s(p)retnije i, nažalost, prekratak hod Europom našičkog Nexea.

Nakon nogometa i rukometa - odbojka. Hrvatske će boje protiv portugalskog diva večeras (20 sati, neka vam Sportklub 1 bude samo najnužnija opcija) u Domu odbojke u uzvratnom susretu za ulazak u grupu Lige prvaka braniti Mladost. Pa bilo bi dosta tih Portugalaca iz Lisabona, molimo lijepo.

- Neće nam se ponoviti to što se dogodilo Dinamo prošlog proljeća i Nexeu - prihvatio je, i drago nam je, našu "molbu" Sven Šarčević (29), jedan od najiskusnijih u momčadi hrvatskog prvaka.

Kad je Mladost posljednji put igrala u skupini Lige prvaka, a bilo je to sezone 1998./1999., ovaj pouzdani libero Mladosti imao je, samo sekundu...

- Devet godina - preduhitrio nas je u računanju.

Ukratko, vrijeme je! Mladostašima će za to trebati pobjeda od 3-0 ili 3-1 kako bi izborili zlatni set koji bi (do 15 poena) odlučivao ukupnog pobjednika. Prošlog tjedna u Lisabonu nisu osvojili ni set iako su u prvom imali 19-14. Dobro, tko je ugasio svjetlo?

- Aleixo! Došao je na servis i poremetio nas je, bio je na kraju i igrač utakmice. Rezultat je mogao biti drugačiji da nije bilo nekoliko naših grešaka. Oni su, zapravo, slični nama. Naglasak im je na servisu, bloku i obrani, ali imali su savršeno okruženje u svojoj dvorani, no sad će se to promijeniti. Osvježili smo se, fizički smo jači i sad njih čeka put do Zagreba kao što je nas do Lisabona.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Pa, upoznajmo tu Benficu. Polovicu momčadi čine Brazilci, a prosjek im je, pazite sad, 34 godine. Skoro pa mogu i u veteransku Ligu prvaka.

- Glavni igrači imaju po 37 godina. To su impozantne brojke za ovu razinu. Po tome jesu iskusniji, no ako nam bude dan, mogla bi ovo biti lijepa priča, nadamo se uz puno naših navijača. Kako je bilo u Lisabonu? Dvorana je to slična našoj, u sklopu sportskog centra u kojem su nogomet, plivanje, košarka, rukomet... Mislim da su na utakmicu došli nogometni navijači, njih 1000 stvorilo je takav ugođaj kao da ih je bilo 10 tisuća. Od starta do kraja, pa i poslije, bili su na nogama, pjevali, vijorili zastavama... Baš prekrasno iskustvo, nisam vjerovao da tako malo ljudi može napraviti takvu atmosferu.

Nagrada će za Zagrepčane biti, to smo već rekli, skupina Lige prvaka, ali ne bilo kakva. Ona u kojoj čeka talijanska Perugia. Za one koji nisu baš upoznati, idemo ovako - odbojkaški Manchester City. Ili Real Madrid, Barcelona...

- To je trenutno najbolja ekipa na svijetu.

Nisu ni ostali (Tours, Warszawa) baš za baciti?

- Daleko od toga, ali Perugia ima najboljeg igrača na svijetu Leona, najboljeg tehničara De Cecca, vjerojatno i najboljeg korektora Atanasijevića. Strašna bi bila nagrada da igramo protiv takve ekipe dvije utakmice - govori Sven pa poentira usridu.

- Idemo dovesti tu Ligu prvaka u Zagreb!