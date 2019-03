Benfica stigla u Zagreb, doma su ostala tri vrlo bitna igrača!

Odbrojavanje do utakmice između Benfice i Dinama je pri kraju, momčad portugalskog kluba doletjela je nešto iza podneva u zagrebačku zračnu luku dr. Franjo Tuđman. Nekoliko zagriženih navijača koji su već stigli u Zagreb su skandiranjem i pljeskom dočekali svoju momčad.

Kako je i najavljeno, trener Bruno Lage nije uopće lagao, u Lisabonu su ostali Jardel, Fejsa, Conti i Salvio koji imaju problema s ozljedama, no svojevrsno iznenađenje je izostavljanje Jonasa, Almeide i Pizzija koji su dosta bitni igrači.

To je očiti znak da Benfica neće protiv Dinama ući sa 100 posto, a dokaz tome je i to što je Laga poveo nekoliko igrača iz Benficine druge momčadi za koju nastupa bivši igrač modrih Branimir Kalaica. Očekivano, u konkurenciji za sutrašnju utakmicu je i Hrvat Filip Krovinović koji je bio u centru pozornosti na aerodromu, no nije smio davati nikakve izjave. Benfica će imati trening u 18 sati, a poslije toga i press konferenciju na kojoj bi trebao biti i Filip Krovinović.

Za Portugalce je sigurno bitnije prvenstvo gdje vode krvavu bitku s Portom kojeg su dobili prije nekoliko dana. No ovi izostanci i pozivanje mladih igrača možda znači da je Benfica malo i podcijenila Modre.

Utakmica osmine finala Europske lige između Dinama i Benfice igra se u četvrtak u 19 sati na rasprodanom Maksimiru.