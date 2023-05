Benrahou: Hajduk se želi vratiti na vrh i igrati Europu. A klub mi je dao sve što mi je obećao...

Yassine Benrahou (24) povukao je pravi potez kada je francuskog drugoligaša Nimesa prošle zime zamijenio s Hajdukom. Marokanac se u kratkom razdoblju prilagodio na novu državu, kulturu i klub.

Benrahou je postao važan dio slagalice trenera Ivana Leke. Hajduk je završio sezonu s nizom od osam utakmica bez golova i Rabuzinovim suncem, koji pripada osvajaču Hrvatskog kupa. Sve su to pozitivni faktori za ljeto i pripreme za iduću sezonu, u koju Hajduk ulazi s velikim očekivanjima.

- Osjećate da ste stigli u veliki klub. Hajduk je vulkan. Grad, navijači i igrači, svi želimo uživati u europskim utakmicama. Split je predivan, okružen je morem s tri strane, a Hrvati nisu nametljivi. Nitko me nije uznemiravao otkako sam stigao - rekao je Benrahou u intervjuu za francuski Goal.

Osvojio prvi trofej u karijeri

Marokanac je sa splitskim klubom osvojio prvi trofej u karijeri, a slavlje s navijačima Hajduka Benrahou će dugo pamtiti.

- Finale Kupa jedna je od onih utakmica koju želite igrati zbog adrenalina i pritiska. Kad smo pobijedili, nestao je sav taj pritisak. Slavili smo s navijačima koji su nas dočekali u zračnoj luci u Splitu. Bilo je krcato sve, dočekali su nas s dimnim bombama. Tek tada sam shvatio koliko ljudi vole ovaj klub. To je bilo ludo.

Benrahou je nastupio u 17 utakmica HNL-a za Hajduk u kojima ima četiri gola i pet asistencija. Transfermarkt ga procjenjuje na 2,20 milijuna eura, a u Split je došao - besplatno.

Objasnio je kako je došao iz francuske u Hajduk.

- U Nimesu su stvari bile komplicirane i imao sam priliku otići. Proučio sam ponudu Hajduka sa svojim agentom. Vidio sam kakve navijače i povijest imaju, a dalje je sve išlo prirodno. Hajduk se želi vratiti na vrh i igrati europsko natjecanje svake sezone. To mi je olakšalo odluku o dolasku, a četiri mjeseca kasnije sam osvojio prvi trofej u karijeri. Hajduk mi je dao sve što mi je obećao. Klub je sređen, infrastruktura je na visokom nivou. Stadio je odličan, a u prosjeku nas prati 20.000 ljudi.

Igra na najdražoj poziciji

Grad i povijest kluba veliki su razlozi zašto je Benrahou došao u Hajduk, ali najbitniji je onaj na terenu. Benrahou na terenu konačno ima ulogu koju želi i igra na poziciji na kojoj se najbolje osjeća.

- Igram na najdražoj poziciji i to je jedna od stvari zbog kojih sam odabrao Split. Uvijek sam igrao na krilima, a sad kad igram desetku mogu ispuniti svoj potencijal. Kad sam se uoči potpisa čuo s trenerom i sportskim direktorom sam shvatio koliko su me detaljno istražili. To mi je dalo ogromno samopouzdanje. Znao sam da će me trener znati koristiti.

Dodao je kako je u Hajduk trebao doći na ljeto, ali ipak je odlučio ranije se pridružiti klubu. Pokazala se to kao prava odluka, s obzirom da se Benrahou izborio za poziciju i sada je stalni član prve postave.

- Nakon mjesec dana trener mi je dao šansu. Na treningu sam davao sve od sebe i pokušao popraviti igru cijele ekipe. Kad sam krenuo od prve minute mi se činilo kao da sam igrao već godinu dana.

Želi osjetiti atmosferu europskih utakmica, kao i cijeli Split.

