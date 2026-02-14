Obavijesti

EUROPSKI PRVAK

Beogradom se orila hrvatska himna, MMA borac Pavlović osvojio zlatnu medalju na EP-u!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Coachkole/Instagram

Junior Roni Pavlović (18) osvojio je zlato na Europskom prvenstvu u Beogradu. Riječ je o amaterskom MMA natjecanju u velter kategoriji do 77 kilograma. Do zlata je došao nakon četiri izrazito teške borbe

Beogradom se još jednom orila hrvatska himna! Mladi pulski borac Roni Pavlović novi je juniorski europski prvak u amaterskom MMA-u. Na Europskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Srbije, član pulskog kluba Trojan Istra ostvario je uspjeh karijere dominantno osvojivši zlatnu medalju u velter kategoriji do 77 kilograma.

Njegovo zlato drugo je za Hrvatsku na ovom natjecanju, čime je potvrđen povijesni nastup cjelokupne reprezentacije pod vodstvom izbornika Igora Kolakušića i Željka Sedlovskog. Pavlovićev uspjeh kruna je sjajnog niza hrvatskih boraca i dokaz da budućnost ovog sporta u Hrvatskoj izgleda iznimno svijetlo.

Put do trona za Ronija Pavlovića bio je besprijekoran. Nanizao je četiri pobjede, pokazavši pritom iznimnu tehničku potkovanost i mentalnu snagu. Suparnici u juniorskoj konkurenciji nisu imali rješenja za njegov stil borbe, a u finalnom meču, održanom u subotu, demonstrirao je potpunu kontrolu i zasluženo slavio. Ovaj trijumf nije slučajan, već je rezultat dugogodišnjeg rada pod paskom poznatih trenera i boraca, Zelga Galešića i Danijela Bažanta, koji su u pulskom Trojanu stvorili pravu tvornicu talenata.

- Danas sam osvojio Europsko prvenstvo u MMA. Zahvalio bih se timu Hrvatska i cijelom Hrvatskom MMA savezu na pruženoj prilici. Jedno veliko hvala dečkima iz ekipe. Naravno, hvala i treneru Igoru Kolakušiću na svim savjetima, zagrijavanjima i svemu. Najveće hvala svim mojim trenerima, glavnom treneru Zelgu Galešiću i sparing partnerima iz Trojana. Također hvala i Danielu Bažantu koji je tu sa mnom od prvog dana i vjeruje u mene. To nije moja pobjeda, to je pobjeda svih nas Trojanaca, izjavio je zadovoljni Roni Pavlović.

Uspjeh Ronija Pavlovića dio je šire slike fantastičnog nastupa cijele hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u Beogradu, koje se održava od 5. do 15. veljače. Hrvatski borci ostvarili su najuspješniji rezultat u povijesti, a medalje su stizale u svim dobnim kategorijama. Prije Pavlovića, zlatom se okitila petnaestogodišnja Mihaela Car u kategoriji "Youth B", postavši prva Hrvatica s europskim MMA zlatom. Seniorsku broncu osigurao je Jan Gojsalić, dok je Fran Sedlovski u "Youth" kategoriji zauzeo visoko peto mjesto.

