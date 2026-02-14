Beogradom se orila hrvatska himna, MMA borac Pavlović osvojio zlatnu medalju na EP-u!

Beogradom se još jednom orila hrvatska himna! Mladi pulski borac Roni Pavlović novi je juniorski europski prvak u amaterskom MMA-u. Na Europskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Srbije, član pulskog kluba Trojan Istra ostvario je uspjeh karijere dominantno osvojivši zlatnu medalju u velter kategoriji do 77 kilograma.

Njegovo zlato drugo je za Hrvatsku na ovom natjecanju, čime je potvrđen povijesni nastup cjelokupne reprezentacije pod vodstvom izbornika Igora Kolakušića i Željka Sedlovskog. Pavlovićev uspjeh kruna je sjajnog niza hrvatskih boraca i dokaz da budućnost ovog sporta u Hrvatskoj izgleda iznimno svijetlo.

Put do trona za Ronija Pavlovića bio je besprijekoran. Nanizao je četiri pobjede, pokazavši pritom iznimnu tehničku potkovanost i mentalnu snagu. Suparnici u juniorskoj konkurenciji nisu imali rješenja za njegov stil borbe, a u finalnom meču, održanom u subotu, demonstrirao je potpunu kontrolu i zasluženo slavio. Ovaj trijumf nije slučajan, već je rezultat dugogodišnjeg rada pod paskom poznatih trenera i boraca, Zelga Galešića i Danijela Bažanta, koji su u pulskom Trojanu stvorili pravu tvornicu talenata.

- Danas sam osvojio Europsko prvenstvo u MMA. Zahvalio bih se timu Hrvatska i cijelom Hrvatskom MMA savezu na pruženoj prilici. Jedno veliko hvala dečkima iz ekipe. Naravno, hvala i treneru Igoru Kolakušiću na svim savjetima, zagrijavanjima i svemu. Najveće hvala svim mojim trenerima, glavnom treneru Zelgu Galešiću i sparing partnerima iz Trojana. Također hvala i Danielu Bažantu koji je tu sa mnom od prvog dana i vjeruje u mene. To nije moja pobjeda, to je pobjeda svih nas Trojanaca, izjavio je zadovoljni Roni Pavlović.

Uspjeh Ronija Pavlovića dio je šire slike fantastičnog nastupa cijele hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u Beogradu, koje se održava od 5. do 15. veljače. Hrvatski borci ostvarili su najuspješniji rezultat u povijesti, a medalje su stizale u svim dobnim kategorijama. Prije Pavlovića, zlatom se okitila petnaestogodišnja Mihaela Car u kategoriji "Youth B", postavši prva Hrvatica s europskim MMA zlatom. Seniorsku broncu osigurao je Jan Gojsalić, dok je Fran Sedlovski u "Youth" kategoriji zauzeo visoko peto mjesto.