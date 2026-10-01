MIRKO MARIĆ ZA 24SATA: PLUS+
'Berlusconi nas je u Monzi vodio na večere. Kakav je suigrač bio Balotelli? Ne biste vjerovali...'
Žao mi je što nisam odradio nijedan trening u Dinamu, a mislio sam da se u Osijeku nikad neću prodati, kaže Mirko Marić, odnedavno ponovno nogometaš Lokomotive
Lokomotiva je bez pobjede u prvenstvu čak šest utakmica (svega jedan remi), ali pretjerane panike nema. Zalog da će u nastavku sezone biti bolje daju iskusni igrači, među kojima je i napadač Mirko Marić (31).
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