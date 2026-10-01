MIRKO MARIĆ ZA 24SATA: PLUS+

'Berlusconi nas je u Monzi vodio na večere. Kakav je suigrač bio Balotelli? Ne biste vjerovali...'

Piše Mato Galić,

Žao mi je što nisam odradio nijedan trening u Dinamu, a mislio sam da se u Osijeku nikad neću prodati, kaže Mirko Marić, odnedavno ponovno nogometaš Lokomotive