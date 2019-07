Beskućnici iz Atalante pronašli dom: Na San Siru će igrati LP

Atalanta je po prvi puta u svojoj povijesti, sa našim Marijom Pašalićem kao jednim od ključnih igrača, osvojila treće mjesto u Serie A i izborila plasman u Ligu prvaka.

Stadion Atleti Azzurri d'Italia u Bergamu je pod rekonstrukcijom tako da Bergamaschi svoje povijesne utakmice neće moći igrati na vlastitom stadionu. Realno, Ligi prvaka nisu se ni nadali i sad moraju u goste.

Od Bergama do Milana je 45 kilometara pa su se Nerazzurri Gian Piera Gasperinija obratili daleko slavnijim Nerazzurrima iz Milana i dočekani su raširenih ruku.

Mario #Pašalić ancora in ⚫️🔵! Per lui 33 presenze, 8 gol e 3 assist nella scorsa stagione! SuperMario! 🦸🏼‍♂️ 🔎 https://t.co/9xnzYugV65 #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/fPRqVSetqE

I Inter i gradonačelnik Milana Giuseppe Sala pristali su da Atalanta Ligu prvaka igra na San Siru. Utoliko prije jer će naredne sezone Ligu prvaka i europske utakmice uopće igrati samo jedna milanska momčad.

Watch the time-lapse video of a partial demolition on the Italian Bergamo stadium, home of Series A team, Atalanta. https://t.co/lQM0lbphYc #demolition #deconstruction #wrecking #engineering #structuralengineering #structuralengineers pic.twitter.com/yNfebEEYGA