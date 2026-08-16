Bessone: Briljantno! Samo je jedna momčad bila na terenu. Jelavić: Drugo nismo ni zaslužili

Osijek je nakon dvostrukog gostovanja u Velikoj Gorici (2-0 protiv Gorice, 6-1 protiv Rudeša) nastavio s fenomenalnim otvaranjem sezone HNL-a trećim trijumfom protiv Lokomotive, na oduševljenje više od 5000 navijača na Opus Areni. S obzirom na turobnu prošlu godinu i borbu za ostanak gotovo do samog kraja, vjerojatno nije hrabro reći da ovakav start mnogi nisu očekivali. I to s novim trenerom Federicom Bessoneom koji je, čini se, pronašao žicu i probudio slavonskog prvoligaša.

- Presretan sam zbog svega što se događalo, bili smo briljantni protiv jako dobre momčadi. Ponosan sam na igrače jer smo dominirali od početka do kraja (udarci 27-12, op.a.!) i uživali u navijanju. Bili su sjajni. Nisam puno razmišljao o rezultatu, vidio sam samo jednu momčad na terenu. Promijenili su formaciju u odnosu na prošle utakmice, ali smo se prilagodili pa su je na poluvremenu opet mijenjali, i na to smo bili spremni. Gol je došao kasno, ali smo za zaslužili - kazao je Argentinac.

Zabio ga je Arnel Jakupović u 90. minuti nakon kornera Domagoja Bukvića, a u posljednjim sekundama utakmice iznervirani Marko Pajač dobio je crveni karton zbog udaranja Balela.

- Primili smo gol u zadnjoj minuti, ali drugo nismo ni zaslužili. Osijek je bio bolji od prve minute, nametnuo se i više želio pobjedu. Mi smo pokušali biti mirniji promjenom formacije, htjeli smo izlaziti u visoki pritisak. To smo u početku i dobro radili, ali nismo zadržali - kazao je Nikica Jelavić, trener Lokomotive.

Lokosi poslije dvije startne pobjede nad Istrom i Goricom pa prvog poraza gostuju kod novog prvoligaša Rudeša, koji je nakon tri kola na začelju bez boda, a Osječane očekuje još veći test, gostovanje kod Hajduka na Poljudu između njegove dvije utakmice play-offa za Konferencijsku ligu protiv Rakowa.