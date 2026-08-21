Bessone uoči Hajduka: Sada je odličan trenutak za ići u Split!

Osijek u nedjelju stiže na Poljud u odličnom raspoloženju. Bijelo-plavi u novu sezonu ušli su s tri pobjede, a Federico Bessone ne namjerava mijenjati filozofiju svoje momčadi ni protiv Hajduka. Štoviše, osječki trener uvjeren je da njegova momčad na jugu Hrvatske može odigrati hrabro i tražiti pozitivan rezultat. Bessone je uoči dvoboja pogledao Hajdukov susret s Rakówom, a upravo zbog europskih obveza Splićana smatra da bi njegova momčad mogla imati određenu priliku.

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- Gledao sam utakmicu Hajduka protiv Rakówa. Ovo je dobar trenutak za ići u Split, što ne znači da će biti lagana utakmica, jer Hajduk je u ovom trenutku možda više fokusiran na Europu. Ako želimo napraviti dobar rezultat, moramo nastaviti s dobrim poslom. Pokazali smo u tri utakmice kako momčad ima karakter. Čuo sam da se nakon naših pobjeda protiv Gorice i Rudeša govorilo kako će se te momčadi boriti za ostanak, ali protiv Lokomotive smo pokazali kako smo momčad koja će se boriti za prva četiri mjesta ove sezone i to idemo pokazati u Splitu, kazao je Osijekov trener.

Tri pobjede na početku prvenstva dodatno su podigle vjeru u momčad, a Bessone ne želi da se taj pristup promijeni upravo protiv Hajduka. Na Poljudu će, najavio je, njegova momčad pokušati nametnuti svoj način igre.

- Imat ćemo isti pristup kao protiv Lokomotive. Ako odemo u Split i ne pritisnemo, primit ćemo gol i izgubiti. Idemo igrati, riskirati, jer nemamo zapravo što izgubiti. Momčad je pokazala kako ima osobnost i bit će spremna. Sastav? Imam nekoliko dvojbi oko prvih 11. Kao trener volim pripremati svaku utakmicu drugačije, želim igračima dati pravu informaciju kako bi se što bolje prilagodili protivniku, jučer i danas smo se baš oko toga pripremali i zato sam danas toliko umoran, bit ćemo spremni za nedjelju.

Osijek: Konferencija za medije Federica Bessonea uoči utakmice s Hajdukom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ljetni prijelazni rok donio je i interes za nekoliko Osijekovih nogometaša, ali Bessone uoči utakmice s Hajdukom ne želi trošiti energiju na potencijalne transfere. Njegov je fokus na igračima koji su trenutačno u svlačionici.

- Istina je da smo primili neke ponude ovoga ljeta, ali svi ti igrači pokazuju kako žele ostati, uživaju igrati i jako dobro rade, što je za mene najvažnija stvar. Na to se želim fokusirati, a ne na to kako bi mogli otići. Svjestan sam kako mogu otići, vidjet ćemo što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, ali ti igrači su sada ovdje i to mi je najvažnije.”

Trener Osijeka osvrnuo se i na jednu zanimljivost vezanu uz stadion na kojem će njegova momčad igrati. Tek je nedavno doznao za naziv Pampas, odnosno lokaciju na kojoj je izgrađena Opus Arena.

- Nisam znao, ali sviđa mi se taj naziv, rekao je o Pampasu.

Osijek: Konferencija za medije Federica Bessonea uoči utakmice s Hajdukom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kada je riječ o Hajdukovim prijetnjama, jedno ime ipak se posebno izdvaja. Marko Livaja godinama je jedan od ključnih igrača Splićana, a protiv Osijeka je u prošlosti već znao napraviti velike probleme.

- Jugović mi je rekao koliko puta nam je zabio i to moramo promijeniti. Dokazuje već godinama kako je top igrač i još uvijek pravi razliku na terenu. Ali nije samo Livaja, Hajduk ima odlične igrače na svakoj poziciji. Ali kada ste me već pitali za njega, moramo biti blizu Livaje, ne dozvoliti mu vrijeme da razmišlja i da se osjeća ugodno na terenu.

Unatoč kvaliteti protivnika i atmosferi koja ih čeka na Poljudu, Osijek u Split ne putuje s idejom da se zatvori. Bessone upravo veliki stadion i zahtjevne utakmice vidi kao dodatni motiv.

Osijek: Konferencija za medije Federica Bessonea uoči utakmice s Hajdukom | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Volim izazove, pogotovo način na koji očekujemo ovu utakmicu. Kao igrač sam uživao u punom stadionu, uživam u tome kao trener. Ponavljam, mi nemamo što izgubiti u Splitu, nego upravo suprotno, idemo dati sve od sebe, idemo biti dobri u presingu bez lopte, pokazati osobnost s loptom i, nadam se, ostvariti dobar rezultat, kazao je Bessone.

A za kraj je Bessone svoju poruku poslao na hrvatskom jeziku, i to vrlo jasno: “Idemo po pobjedu!”.