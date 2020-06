Betis otpustio trenera! Mundo Deportivo: Bjelica realna opcija

<p><strong>Betis </strong>se okrenuo <strong>Bjelici </strong>kako bi preuzeo vodstvo momčadi kao zamjena Rubiju. Trenutačno nema ništa konkretno u tom smislu, pisao je AS u srijedu ovog tjedna, no u međuvremenu su se neke stvari promijenile.</p><p>Španjolski prvoligaš otpustio je u nedjelju trenera <strong>Joana Francesca Siciliju 'Rubija' </strong>čime se klupa slavnog kluba iz Seville otvorila za bivšeg trenera Dinama <strong>Nenada Bjelicu</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Bjelko je zadnjih dana aktivan samo u grupi "Za Palčiće" na Facebooku gdje ažurno na akuciju za pomoć dječici u Petrovoj daje svoje stvari iz bivših klubova. Dosad je prikupio pozamašan iznos, a uskoro bio mogao put <strong>La Lige</strong> što bi mu nedvojbeno bio najveći pothvat u trenerskoj karijeri.</p><p>S <strong>Dinamom </strong>jest radio velike stvari, ali Betis je klub velikog renomea i povijesti pa ako i dođe do angažmana, Bjelica će imati pune ruke posla.</p><p>- Ne, ne, nikada nismo bilo u kontaktu oko te teme - rekao je 48-godišnji Bjelica u razgovoru za radijsku postaju <strong>Cope Sevilla</strong> iz svoje kuće u Austriji.</p><p>- Poznajem puno ljudi u Betisu jer sam s više njih igrao. Bio sam s <strong>Jaimeom Quesadom </strong>(iz odjela sportskog direktora) kada je gledao jednu Dinamovu utakmicu, razgovarali smo sat vremena, ali ne o treniranju Betisa nego o Dinamovim igračima jer su puno puta promatrali naše igrače, bili su zainteresirani za njih pa sam zato bio u kontaktu s Betisom i tim ljudima. Treniranje Betisa nikada nije bilo na stolu - dodao je.</p><h2>Španjolci pišu: Bjelica realan kandidat</h2><p>Ipak, španjolske novine <strong>Estadio Deportivo i Mundo Deportivo</strong> pišu kako je Betis zagrizao za hrvatskog stručnjaka pa bi se, ako se stvari dogovore i odviju kako treba, mogao vratiti u klub za koji je igrao prije 20 i više godina.</p><p>Bjelica je kao igrač nastupao za Betis od 1996. do 1998. godine, a u strukturama kluba danas rade neki od njegovih bivših suigrača Quesada, Alexis, Cañas i Merino.</p><p>- Prije četiri-pet godina je Eduardo Maciá, kada je bio u Betisu, razgovarao je s mojim zastupnikom, malo se raspitao, ali nije bilo ničega - rekao je Bjelica.</p><p>Upitan je li spreman i bi li volio trenirati Betis odgovorio je:</p><p>- To je veliki klub, s velikim navijačima, moja sjećanja iz Betisa su među naljepšima. Imam sina rođenog u <strong>Sevilli</strong>. Ondje se osjećam jako dobro. Bio sam samo godinu i pol dana ondje i moja najveća greška iz igračkih dana je vjerojatno to što sam bio otišao odande u vrijeme kada je Betis bio izuzetno snažan. Svaki trener bi se veselio vođenju Betisa, pa tako i ja.</p><p>Bjelica je bio i trener poljskog Lech Poznana, talijanske Spezije te austrijskih momčadi Austrija Beč, WAC-St.Andra, Lustenau i Kärnten.</p>