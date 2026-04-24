Betis je peti na tablici s 50 bodova, a Real Madrid drugi sa 74 boda. Vodeća Barcelona ima priliku odvojiti se na 11 bodova prednosti ako pobijedi Getafe u gostima
NOVI KIKS REAL MADRIDA
Betis u zadnjim sekundama zabio za bod protiv 'kraljeva'!
Čitanje članka: < 1 min
Real Betis i Real Madrid odigrali su 1-1 u 32. kolu La Lige. Gosti su vodili praktički cijelu utakmicu, ali na kraju domaćin stiže do zasluženog remija.
Gol za 0-1 zabio je Vinicius Junior u 17. minuti, a nakon toga je utakmica "živnula". Puno je posla imao Lunin na golu Real Madrida, Betis je promašivao, ali na kraju zabio gol u 94. minuti kada je precizan Bellerin. Golove pogledajte OVDJE
Betis je peti na tablici s 50 bodova, a Real Madrid drugi sa 74 boda. Vodeća Barcelona ima priliku odvojiti se na 11 bodova prednosti ako pobijedi Getafe u gostima.
