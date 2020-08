Beusan: Iako sam skoro umro zbog kaktusa, i dalje ih uzgajam

Uoči finala SP-a u Rusiji pao sam ispred hotela i zato sam morao na operaciju. Sad u leđima imam pločice, šarafe, šipku i gel, priča nam legendarno Oko sokolovo i prisjeća se kako je 1989. u Banjaluci ispraznio tribinu s Boysima

<p><strong>Marijo Strahonja</strong> je elokventan i dobar. Dobar izbor za Oko sokolovo nakon mene, kaže nam <strong>Mateo Beusan,</strong> kojega smo godinama gledali u toj ulozi na HRT-u.</p><p>- Ja sam 21 godinu bio sudački ekspert HRT-a. Godišnje sam zbog emisija na HRT-u znao proći i po 40.000 kilometara od Duhovnika do Zagreba. Ustajao sam u četiri ujutro i na put - govori nam Beusan i nastavlja:</p><p>- Odlučio sam otići nakon Svjetskog prvenstva 2018. godine. Rekao sam da je bilo dosta, a baš prije finala sam pao i zbog toga završio na operaciji leđa - otkriva Mateo i nastavlja:</p><p>- Pao sam ispred hotela, prije odlaska na stadion. Jedva sam došao do komentatorskog mjesta i odradio sve vezano za finale. Zbog leđa sam ranije i završio sudačku karijeru, a zbog pada prije finala s<strong> Francuskom</strong> sam lani u lipnju završio na operaciji. Operirao me dr. Adi Zubović, u leđima sad imam četiri pločice, šest šarafa, šipku i gel. Malo šetam, malo plivam, a zbog leđa više ne smijem imati toliko aktivnosti.</p><p>Dakle, lani ste operirali leđa, a prije toga ste imali borbu za život zbog kaktusa.</p><p>- Da, posljedice na desnoj šaci i prstima još osjećam - kaže Beusan, koji obožava kaktuse, ali su ga oni zamalo stajali života.</p><p>Jedan ga je kaktus ubo u prst, a Mateo je tim prstom dotaknuo mačji izmet pomiješan sa zemljom. Za nekoliko sati više nije osjećao ruku.</p><p>- Infekcija je bila toliko jaka da sam skoro umro. Da nisam odmah otišao u bolnicu, vjerojatno ne bih preživio. Infekcija je u par sati zahvatila cijelu ruku. Prva tri tjedna primao sam tri vrste antibiotika i tri infuzije svaki dan, potom dva tjedna dvije vrste antibiotika i dvije infuzije na dan, i na koncu zadnji tjedan po jedan antibiotik i infuziju. I tek tada sam se uspio riješiti bakterije - prisjetio se životne drame Mateo Beusan.</p><p>Kaktusa se nije riješio, oni su i dalje njegova velika ljubav.</p><p>- Moja impresivna kolekcija u najboljim danima imala je 146 različitih vrsta i zahtijevala svakodnevnu brigu. Svaki dan po dva-tri sata sam se brinuo o njima, a sa svakog putovanja kući sam donosio barem po jedan. Nije me bilo sram pozvoniti nepoznatim ljudima na vrata kad bih u njihovim vrtovima vidio kaktus koji nemam. I svi su bili ljubazni, nitko me nije odbio. Mislim da sam potrošio više od 10.000 eura. Najviše sam platio za ‘svekrvinu stolicu’, koštala me 1000 eura. Vozio sam je automobilom iz Grčke. Imam i jedan kaktus koji procvjeta jednom godišnje tijekom jedne noći. Supruga i ja se budimo u dva u noći da bi to vidjeli. Imam i kaktus od šest metara i s vjerojatno 350 kilograma - rekao nam je jednom prilikom Beusan.</p><p>Prisjetio se Mateo i svoje sudačke karijere i utakmice Borac - Dinamo u Banja Luci.</p><p>- Da, dogovorili smo se da ispraznimo dio tribina gdje su bili BBB. Ta se utakmica igrala 1989. godine. Bilo je sukoba i u vlaku iz Zagreba, kod jedne su cure u grudnjaku pronašli nož, sukobi su se nastavili i na putu od kolodvora do stadiona, a na stadionu su BBB nekakvim komadom tribine pogodili šefa policije. Zbog toga je dio stadiona bio ispražnjen. Znam da su BBB dobili batine tada, ali ja u dvadeset godina dolaska u Zagreb nikad nisam imao niti jedan problem zbog odluke da se dio stadiona isprazni - prisjeća se Beusan.</p><p>Za kraj malo o <strong>VAR-u.</strong></p><p>- To je najbolja stvar što se dogodila u nogometu u posljednjih pedeset godina. Što god tko mislio, VAR je spas i tu nema nikakve dvojbe. Jako je olakšao posao sucima, pogrešaka ima puno manje nego prije i sve je pravednije - kaže Beusan, kojega smo pitali i da nam još jednom prokomentira dvije sporne situacije iz finala SP-a 2018. godine u kojemu nas je Francuska pobijedila 4-2.</p><p>- I dalje tvrdim da je<strong> Nestor Pitana </strong>nasjeo kad je dosudio prekršaj nakon pada Griezmanna. To nije bio prekršaj, to je bila njegova velika pogreška, a Francuzi su nakon tog ubačaja poveli 1-0 autogolom Mandžukića. Što se tiče penala, nakon igranja rukom Ivana Perišića, da nije bilo VAR-a taj penal ne bi bio dosuđen. Pitana ga nije dosudio odmah, sve je po njemu bilo čisto, a onda su ga iz VAR sobe upozorili na taj detalj. Znao sam čim je to išao gledati, da će ga dosuditi, ali to nogometno nije penal. Po VAR-u je nažalost bio - kaže Beusan.</p>