Beusan o El Clasico sucu: Ne mogu to razumjeti, ne mogu...

Jedna od tema u emisiji Stadion na HRT-u bila je El Clasico, jedan od najvećih svjetskih derbija u klupskom nogometu.

Barcelona i Real odigrali su 2-2 na Nou Campu, ali utakmicu je obilježilo katastrofalno suđenje Alejandra Hernandeza Hernandeza i njegovih pomoćnika koji nisu vidjeli najočitije stvari.

- Ovo je drugi put zaredom da Alejandro Hernández Hernández ima problema na ovakvim utakmicama. Već u prvom startu Rakitića je pogriješio, kad mu je trebao dati žuti karton - počeo je Mateo Beusan.

Evo i tog starta.

- To je ono kad u prvih pet minuta ne da karton, onda nastane ovo što je nastalo, rekao je Mateo Beusan u El Clasicu koji je bio na rubu rata.

- Sudiš po pravilima koje je netko odredio, ako je faul za karton, onda je to karton - dodao je Beusan i analizirao nekoliko situacija.

Prva je bila start Garetha Balea na Umtitiju.

- Divljački i namjerno, start da uništi protivnika. Čisti crveni karton - rekao je Beusan.

Bale nije dobio crveni, još je kasnije zabio za 2-2.

Barcelona je ostala s igračem manje nakon što je Sergi Roberto udario Marcela.

- Roberto je tako naivno nasjeo na provokaciju pa je punom šakom vratio. Sve čisto, crveni karton. Tu je i Pique trebao dobiti žuti jer je pljeskao sucu.

Katalonci su zabili za 2-1 s igračem manje, no gol je trebao biti poništen zbog faula Suareza na Varaneu, što se vidjelo iz svemira.

- Zasmetao mu je na putu pa ga je počistio. Ali nevjerojatno mi je da je sudac na pet, šest metara, idealno vidi tu situaciju. Kako se to može dogoditi? Ne znam... - kaže Beusan.

Što je još nevjerojatnije, pojavio se video u kojem četvrti sudac dvaput javlja glavnom da je Suarez napravio faul. Možda je netko ometao liniju, glavni se nije oglasio...

The 4th official told the ref twice that Suarez has fouled Varane, yet it was ignored. pic.twitter.com/AFxJckpdnP