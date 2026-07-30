Bez Brajkovića, ali i bez Livaje?! Hajduk na Cipru nastavlja loviti san, važan Garcijin adut upitan
Splićani u Limassolu brane dva gola prednosti, a pitanje je tko će zamijeniti Roka Brajkovića, koji je otpao do kraja sezone
Hajduk je doputovao na Cipar, gdje ga danas od 19 sati (HDTV) čeka uzvratni ogled drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa. Splićani u uzvrat ulaze sa samopouzdanjem zbog jako dobro odigranog prvog susreta u Splitu, iz kojeg imaju i prednost od dva gola. Garcijina momčad pokazala je u većem dijelu utakmice puno bolju igru od Pafosa, koji je, spomenimo i to, u prošloj sezoni imao jako uspješan nastup u Ligi prvaka i mnogo iskustva, i ako žele proći dalje morat će ponoviti ne samo kvalitetnu igru, nego istu količinu trke i agresije, kao i mirnoće koja ih je krasila u prvoj utakmici.