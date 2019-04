Bez Caktaša u sastavu Hajduk nije dobio nikoga, pa ni Osijek

Hajduk je propustio priliku da u dva domaća derbija materijalizira sve ono dobro što su napravili tijekom osam proljetnih kola. U oglede s Dinamom i Osijekom ušli su s osam pozitivnih rezultata i sjajnom atmosferom, no napravili su korak unatrag. Umjesto da se poravnaju s Osijekom na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, još uvijek su tri boda iza, poravnati s Lokomotivom, na dva boda ispred Gorice...

Iako se pobjede protiv najvećeg rivala posebno pamte, ne trebaju bijeli toliko žaliti za bodovima prosutim u najvećem derbiju protiv Dinama, koliko za ova dva protiv izravnog konkurenta za Europu Osijeka, koji se s Poljuda vraća s 'bodom i po'. Zbog boljeg međusobnog omjera u nekoj imaginarnoj izjednačenoj situaciji na koncu prvenstva Osijek bi bio u prednosti.

O viđenom u 90 minuta teško je nešto konkretnije napisati, obzirom da je to od prve do zadnje minute bila kontrolirana partija šaha dvojice kolega iz nogometne Akademije, Hajdukovog Siniše Oreščanina i Osijekovog Dina Skendera. Osječani su se postavili čvrsto, bez previše rizika, pazeći prije svega da sačuvaju vlastitu mrežu netaknutom, uostalom priznao je to i njihov novi trener Dino Skender, a Hajduk je po tradiciji protiv defenzivno orijentiranih protivnika uglavnom nemoćan, ne uspijeva materijalizirati prednost domaćeg terena i podršku publike ni protiv nominalno slabijih protivnika od Osijeka. Sve se svodi na posjed lopte, na beskrajna dodavanja u širinu ili unatrag, u iščekivanju pogreške protivničke obrane kao u Puli, gola iz prekida, nekog zalutalog metka...

Vidjelo se da Hajduk ima ideju što napraviti, ali nedostajalo im je kvalitete da to provedu u djelo, prije svih Mijo Caktaš. A koliko je to pogubno za Hajduk, najbolje svjedoči statistika, bez Mije u sastavu Hajduk nije upisao nijednu pobjedu u sedam prvenstvenih utakmica koliko ih je propustio od početka sezone.

Na iznenađenje mnogih, Oreščanin je na njegovu poziciju od početka utakmice gurnuo Delića, no on se nije najbolje snašao, kao ni Sahiti u nastavku. Mijine cipele očito su još uvijek prevelike za obojicu mladića na početku karijera i bez iskustva, a Hajduk baš i nema nekih kvalitetnijih rješenja. Siniša Oreščanin kazao je nakon utakmice kako je njegova momčad kontrolirala utakmicu, ali je nedostajalo kvalitetnih odluka u zadnjoj trećini. Mogao je slobodno dodati i kvalitetnijih igrača koji bi ih donosili.

Ništa, nakon dva domaća derbija bez postignutog gola Hajduk se okreće tradicionalno neugodnoj Lokomotivi, još jednom konkurentu za Europu kod koga će gostovati bez Caktaša i Juranovića, ali i Ismajlija. Nakon toga stiže im Rijeka, pa idu Gorici. Težak raspored koji bi mogao dati odgovor na pitanje može li se Oreščaninova momčad 'ušuljati' u Europu.

Na početku proljeća izgledalo je to kao nemoguća misija, nakon osam vrlo dobrih kola kao već gotov posao, a sada nakon Dinama i Osijeka opet treba hvatati priključak, i to oslabljen u ogledima s izravnim protivnicima Lokomotivom i Goricom. Neće biti lako, ali ako Oreščanin vrati momčad u formu iz veljače i ožujka, cilj je i te kako dostižan...