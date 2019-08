Pa ti zabij u faveli: Puca penal, a pištolj mu uperen u koljeno!

Moja momčad je bila pod pritiskom, bio je preveliki pritisak, nismo izdržali taj pritisak... To su samo neka od opravdanja trenera najvećih nogometnih klubova. Jer, eto, kirurzi za vrijeme operacije nisu pod pritiskom ili rudari pod zemljom, nego samo nogometaši. No, ajde, uzmimo da je zaista određeni pritisak kada pucate penal na Svjetskom prvenstvu ili kako je rekao Roberto Baggio, kad je pucao posljednji penal u finalu SP-a 1994. u SAD-u: 'Gol je izgledao malen kao kutija šibica'.

No, što reći za izvođača posljednjeg penala na malonogometnom turniru favela u Brazilu. Gostujući igrač pucao je posljednji penal, a domaći navijači stajali su svega nekoliko centimetara od njega. Nadalje, dok se pripremao izvesti penal, pored njega je prošao domaći navijač u dresu Corinthiansa i odgurnuo ga.

Ajde, rekli bismo, valjda je to sve postupak pokušaja dekoncentracije protivnika. No nekoliko sekundi prije no što se spremao izvesti penal, do njega je došao pripadnik domaće navijačke skupine s, ni manje ni više, nego - pištoljem! Teško je i zamisliti osjećaj dok stavljate loptu na penal, tražite koncentracije, a pored glave vam je uperen pištolj.

‘No pressure on you mate!’ pic.twitter.com/xaLCElrSRZ — Photos of Football (@photosofootball) August 6, 2019

- Samo, mirno - kao da mu je dobacio jedan od njegovih suigrača, no ostati miran u takvom trenutku nije baš jednostavno.

Organizator je pokušavao smiriti domaće navijače, no dobro se vidi da je i on izgubljen. Teško je smirivati nekoga tko kao argument ima vatreno oružje. Uostalom, u brazilskom prvenstvu nisu rijetki obračuni navijača upravo vatrenim oružjem, kao što su navijači Palmeirasa, koji su putovali na gostovanje kod Botafoga upali u zasjedu, te im je propucan autobus.

Uglavnom, igrač Familije 19 se zaletio, čak je, uzimajući u obzir uvjete u kojima se nalazio, dobro i opalio, no lopta je prošla pored gola. E, sad, je li namjerno promašio ili doista nije imao sreće, procijenite sami. Najvažnije od svega je da je čovjek s pištoljem bio zadovoljan. Teško je i pomisliti, ne daj Bože, što se moglo dogoditi da je zabio...