VIDEO BH Fanaticosi o ratnom zločincu Mladiću: Puši k***c, ko te j**e, crna zemlja neka te jede

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak je u Mejdanu u Tuzli igrala važnu prvog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Italije. Uoči samog početka susreta dvoranu su ispunili navijači, a najglasniji su bili BH Fanaticosi.

Njihova se pjesma s tribina brzo proširila društvenim mrežama. Uoči utakmice navijači BiH skandirali su ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji je preminuo nedavno u nizozemskom pritvoru: "Puši ku**c, ko te j**e, crna zemlja nek’ te jede.”

Mladić je umro u 84. godini dok je služio kaznu doživotnog zatvora. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio ga je za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini, a konačna presuda potvrđena mu je 2021. godine.

Snimka iz Mejdana pokazuje navijače koji su, uz bubnjeve i zastave, tijekom zagrijavanja igrača zapjevali pjesmu upućenu bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske.

Bosna i Hercegovina protiv Italije traži važne bodove za nastavak kvalifikacija. Uz Italiju, u drugom kvalifikacijskom krugu nalaze se još Litva i Island.

BHFanaticosi poslali jasnu poruku o pampers generalu Ratku Mladiću u Mejdanu. pic.twitter.com/nxq0t6Ln8v — Bogilov (@bogilov99) August 28, 2026