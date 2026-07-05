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Bh. mediji šokirani nakon što je Amerikancu poništen crveni: 'Nogomet je umro, sramota Fife'

Piše Luka Tunjić,
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Bh. mediji šokirani nakon što je Amerikancu poništen crveni: 'Nogomet je umro, sramota Fife'
Foto: Phil Noble/REUTERS, Canva
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Unatoč propisima, Fifa je i ovoga puta pronašla sivu zonu i način kako pravila tumačiti fleksibilno, pa je Balogun vraćen na raspolaganje Pochettinu

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Vidjeli smo već puno neobičnih, pa i kontroverznih odluka na Svjetskom prvenstvu, ali Fifa je u nedjelju možda nadmašila samu sebe. Napadaču SAD-a Folarinu Balogunu poništena je suspenzija zbog crvenog kartona kojeg je dobio u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine. Balogun je trebao propustiti osminu finala između SAD-a i Belgije (utorak, 2 sata ujutro) nakon starta na gležanj bh. braniča Tarika Muharemovića, no Fifa je u neuobičajenom preokretu promijenila odluku.  

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Brazilski sudac Raphael Claus u prvom je trenutku pustio igru, da bi nakon intervencije VAR-a pokazao izravni crveni karton. Takav rasplet šokirao je američku javnost, izbornik Mauricio Pochettino javno je poručio da je riječ o nepravednoj odluci, brojni američki celebrityji oglasili su se na društvenim mrežama, a u priču se uplela čak i Bijela kuća. Kad je u nedjelju objavljeno da Balogun ipak može igrati protiv Belgije, nezadovoljstvo se samo preselilo na drugu stranu Atlantika.  

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Reagirali su i Belgijci, čudeći se potezu Fife, i to s razlogom. Prema Fifinim pravilima za Svjetsko prvenstvo, žalbe na sudačke odluke povezane s igrom nisu dopuštene, a članak 9.6 jasno navodi da su takve odluke konačne i ne podliježu žalbi.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Uz to, propisano je da svaki igrač isključen izravnim crvenim kartonom automatski propušta sljedeću utakmicu. Unatoč tome, Fifa je i ovoga puta pronašla sivu zonu i način kako pravila tumačiti fleksibilno, pa je Balogun vraćen na raspolaganje Pochettinu.  

Raspletom su šokirani i u Bosni i Hercegovini.

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Sportsport objavio je tekst s naslovom: "Nogomet je večeras umro! Šokantni detalji o odluci Fife otkrili najveći skandal ikada", a u tekstu još piše kako su čelnici Fife "napravili sramotni potez" nakon "krvničkog" prekršaja na Muharemovića.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Čude se i oni s Dnevnog avaza: "Šokantan preokret: Balogun može igrati protiv Belgije," pišu.

Ni na Oslobođenju nisu štedjeli Fifu: "Stižu nove informacije, poništena suspenzija Baloguna najveća je sramota u povijesti Fife".

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