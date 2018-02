Hrgovićeva pobjeda na bodove! 'Big Sexy' mu nije mogao ništa

Filip Hrgović (25) u Nürnbergu je jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio Irca Seana Turnera (26) u sklopu polufinalnog turnira World Boxing Super Seriesa. 'Big Sexy' je puno pričao uoči meča, ali u ringu je ostao nekako tih.

The decision for Filip Hrgovic v Sean Turner is in...#SmithHolzken 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/uKXnVYZrcp