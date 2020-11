BiH mora igrati s deset igrača: 'Sramota! Opet nas gaze i tlače'

<p>Od ukupno 30 utakmica koliko se trebalo odigrati kroz dva kola prvog "prozora" kvalifikacija za Europsko rukometno prvenstvo 2022. godine ovog tjedna odigrat će se - 19.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okupila se zlatna generacija</strong></p><p> </p><p>EHF je odgodio čak 11 utakmica iz korona-razloga, a iste je imala i <strong>Bosna i Hercegovina </strong>koju čekaju utakmice protiv <strong>Njemačke </strong>i <strong>Austrije</strong>, no EHF je hrvatskim susjedima poručio: "Igrat ćete".</p><p>Izbornik<strong> Bilal Šuman </strong>na okupljanju je imao tek 15 igrača, onda su dvojica bila pozitivna na korona virus, a još dvojica završila u izolaciji. I tako će BiH na Nijemce s 11 igrača. Manje nego što ih je otpalo uoči okupljanja (12).</p><p>- EHF je još jednom sramotno odlučio, da igramo utakmicu protiv Njemačke sa samo 11 igrača. Ima više igrača na nogometnom terenu nego što će kod nas u četvrtak biti u ekipi. Oni su odlučili da je to dovoljno igrača. Deset igrača i ja ću biti jedini golman. Ja dosad nisam čuo da se to dogodilo u rukometu, ali to je još jedna nepravda u posljednjih godinu na našu štetu - ljut je bio golman <strong>Benjamin Burić </strong>koji je u sličnom tonu govorio kada je BiH ostala bez prilike u dodatnim kvalifikacijama za SP u Egiptu.</p><p>- Bez obzira, mi tu utakmicu moramo odigrati. Nadam se da će proraditi naš inat. Koliko god nas tlačili, gazili, mi ćemo, nadam se, izaći jači. Odigrat ćemo tu utakmicu. Pa, Bože moj, što bude. Borit ćemo se do zadnjeg trenutka. Što nas više gaze, mi ćemo se više boriti i odigrati najbolje za svoju državu i da nikada ne osramotimo grb što nosimo na dresu. Tako da, sigurno ćemo dati 300 %, tko god bude igrao. Nebitno koliko su mladi ti momci. Mi ćemo zaista dati sve od sebe za našu BiH.</p><p>Ako će BiH išta značiti, Nijemci će biti bez četvorice. Alfredu Gislasonu otkazao je golman Andreas Wolff koji je morao ostati u karanteni u Kielceu, povratnik Dissinger u Vardaru, kao i Weber u Leipzigu, dok je Steffen Weinhold ozlijeđen.</p><p> </p>