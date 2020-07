-\u00a0Umjesto da finale nacionalnog nogometnog kupa bude sve\u010danost za navija\u010de, da bude utakmica u slavu istinske ljubavi prema nogometu, jer kup uvijek otvara mogu\u0107nost da jako visoko stignu i \u201cmali\u201d klubovi, samo gor\u010dina, nezadovoljstvo i mu\u010dnina - istaknuo je za NL predsjednik Armade.

Navija\u010di Rijeke tako \u0107e do \u0160ibenika morati autocestom, a mi ne\u0107emo gledati novo putovanje 'bijelog broda'. Navija\u010dima Lokomotive pripada 30 posto ulaznica, ali Lokosi ove godine na doma\u0107em terenu nisu imali toliku podr\u0161ku navija\u010da. No, bilo kako bilo, pravila su pravila i trebalo bi ih se po\u0161tivati. U \u0160ibeniku je trebala biti nogometna fe\u0161ta, ali korona je napravila svoje.

Podsjetimo, finalna utakmica Hrvatskog kupa izme\u0111u Rijeke i Lokomotive igrat \u0107e se 1. kolovoza s po\u010detkom u 20 sati i 30 minuta na \u0160ubi\u0107evcu u \u0160ibeniku.

'Bijeli brod' ipak ne plovi: HNS Armadi dao 196 ulaznica za Kup

Spremala se Armada napraviti spektakl na Šubićevcu u finalu Hrvatskog kupa i na putovanje otići brodom, ali od toga neće biti ništa. Korona kriza je napravila svoje i nisu dobili dovoljan broj ulaznica

<p>Malo je reći da smo razočarani pa i tužni te zabrinuti činjenicom da nam je HNS, <strong>Armadi, </strong>dakle ne sveukupnom navijačkom korpusu Rijeke, dodijelio 196 ulaznica, rekao je predsjednik KN Armada Dejan Božić <a href="https://www.novilist.hr/sport/nk-rijeka/nista-od-bijelog-broda-za-finale-kupa-hns-dao-armadi-tek-196-ulaznica/" target="_blank">za Novi list</a> nakon što im je HNS dodijelio tek 196 ulaznica za finalnu utakmicu Hrvatskog kupa protiv <strong>Lokomotive </strong>na Šubićevcu u Šibeniku.</p><p>Pripremali su se Riječani na još jedan put trajektom poslije 2017. i odlaska u Split. Sve je bilo spremno, 'Jadrolinija' im je izašla u susret što se tiče cijene, ljudi su zainteresirani, ali od toga ipak - ništa. Simbolično, brod je bio imena 'Zadar', ali navijači Rijeke zbog korona mjera ni u kom slučaju ne mogu doći do željenih 700-800 ulaznica pa je masovni odlazak u Šibenik očito stvar prošlosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Armada brodom stigla u Split 2017.</strong></p><p>- Umjesto da finale nacionalnog nogometnog kupa bude svečanost za navijače, da bude utakmica u slavu istinske ljubavi prema nogometu, jer kup uvijek otvara mogućnost da jako visoko stignu i “mali” klubovi, samo gorčina, nezadovoljstvo i mučnina - istaknuo je za <a href="https://www.novilist.hr/sport/nk-rijeka/nista-od-bijelog-broda-za-finale-kupa-hns-dao-armadi-tek-196-ulaznica/" target="_blank">NL </a>predsjednik Armade.</p><p>Navijači Rijeke tako će do <strong>Šibenika </strong>morati autocestom, a mi nećemo gledati novo putovanje 'bijelog broda'. Navijačima Lokomotive pripada 30 posto ulaznica, ali Lokosi ove godine na domaćem terenu nisu imali toliku podršku navijača. No, bilo kako bilo, pravila su pravila i trebalo bi ih se poštivati. U Šibeniku je trebala biti nogometna fešta, ali korona je napravila svoje.</p><p>Podsjetimo, finalna utakmica Hrvatskog kupa između <strong>Rijeke</strong> i <strong>Lokomotive</strong> igrat će se 1. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta na Šubićevcu u Šibeniku.</p>