Bijesni Simon krenuo na Sesara, Mulaomerović poludio: Neću dopustiti da nas itko ponižava!

Cibona je u Draženovu domu razbila Cedevitu Junior 86-66 i deveti put u povijesti osvojila kup Krešimira Ćosića. No, utakmicu je zasjenio sukob.

Zaiskrilo je u samoj završnici pred više od 2500 ljudi. Trener Cibone Josip Sesar pozvao je minutu predaha 30 sekundi prije kraja utakmice i već počeo slaviti pobjedu, što su na klupi Cedevite shvatili kao provokaciju. Damir Mulaomerović je poludio, a Kruno Simon je ušao u verbalni sukob sa Sesarom i krenuo prema njemu. Da nije bilo sudaca koji su ih razdvojili...

- Rekao sam mu da se ispriča. Ja bih na njegovom mjestu slavio 30 sekundi poslije, to je bilo nepoštovanje ekipe i mislim da je to svatko tako doživio, pričam otvoreno i iskreno, to se tako ne radi. Ja to nikad u životu ne bih napravio, pogotovo Sesaru, mome suigraču. Da ne bi bila neka mrlja na tome, čista pobjeda Cibone, ali kao pravi sportaš odmah sam čestitao njemu i rekao da su zasluženo pobijedili. Imali su individualnu kvalitetu. Ovo na kraju im nije trebalo. Bacilo je na mrlju na čistu pobjedu. žao mi je zbog toga. Ja nikad neću dozvoliti da bilo tko kao Cibona podcjenjuje i ponižava moje igrače. To se ne radi. Bilo tko tko se bavi ovime, svaki trener to zna. Pogotovo kad je 23 razlike 30 sekundi prije kraja. To je moje mišljenje pa vi donesite svoj zaključak - rekao je trener Cedevite Mulaomerović.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

A što o sukobu kaže trener Cibone Josip Sesar?

- Simon? To je glupost. Zvao sam time-put još dvije minute prije kraja. Znate, ovu smo ekipu čekali, ja sam ih držao da ostanu tu. Osim Radovčića i Bundovića nitko nije igrao za trofeje. Htio sam primiriti klupu u slavlju, da ne bacaju lopte, da ovo bude samo naš trenutak. Simonova je reakcija smiješna. Rekao sam Mulaomeroviću da nipošto nisam htio poniziti Cedevitu i Simona, a Kruno si je uzeo previše za pravo. Ipak je samo igrač i treba raditi ono što mu trener kaže, bez obzira na njegovu veliku karijeru. Isto bih opet učinio.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Malo i o utakmici...

- Najveći su posao napravili Bundović i Kapusta. Na poluvremenu sam rekao igračima da u obrani moraju odraditi posao, bolje i 0-0 nego 20-20. Limitirali smo Simona i Mustapića, nismo im dali da trče u leđa. Psihološki smo dobro pripremili momčad, bilo je u početku pogrešnih rotacija. Gledao sam zadnje naše utakmice, koji su igrači bili na parketu kad smo imali loše periode. Božo Radoš i Bariša Krasić napravili su veliki posao u pripremi utakmice - kazao je Sesar koji je uspio s Cibonom obraniti prošlogodišnji trofej Kupa.

