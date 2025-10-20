Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
Rumunjska tenisačica Simona Halep (34) više ne igra, u mirovini je, no njena karijera bila je ispunjena uzbuđenjima.
| Foto: roger parker
Rumunjska tenisačica Simona Halep (34) više ne igra, u mirovini je, no njena karijera bila je ispunjena uzbuđenjima. |
Foto: roger parker
Rumunjska tenisačica Simona Halep (34) više ne igra, u mirovini je, no njena karijera bila je ispunjena uzbuđenjima.
| Foto: roger parker
Sa svega 17 godina odlučila je žrtvovati izgled i smanjiti bujne grudi kako bi se u potpunosti posvetila sportu.
| Foto: roger parker
U tome je uspjela jer Halep je postala jedna od najboljih tenisačica svijeta i svoje ere. "Napravila sam to zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osjećam da sam žrtvovala išta jer sam to napravila zbog nečega do čega mi je jako stalo. Jednostavno, volim posao kojim se bavim", rekla je poslije operacije.
| Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Foto screeshot/Youtube/PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Grudi je smanjila s veličine 36DD na 36C kako bi dobila na motorici, skočnosti, eksplozivnosti i kako bi se lakše mogla kretati na terenu.
| Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Ubrzo su krenuli i rezultati, a tijekom karijere zaradila je 40,3 milijuna eura od nagrada s turnira.
| Foto: Daniel Hambury
Foto Daniel Hambury
Tijekom uspješne karijere osvojila je 24 titule u singlu od čega se svakako ističu naslov na Wimbledonu i Roland Garrosu. Na Australian Openu jednom je igrala finale, na US Openu najdalje je dogurala do polufinala.
| Foto: Laurence Griffiths/PRESS ASSOCIA
U jednom trenutku karijere odlučila se korigirati i nos što je rado podijelila s navijačima. "Dugo godina imala sam problema s disanjem koji su se s vremenom samo pogoršavali, pa sam prihvatila savjet liječnika i otišla na operaciju. Nisam mogla to učiniti ranije jer nikad nisam pronašla tri mjeseca potrebna za oporavak, tenis mi je uvijek bio prioritet u životu. Ali sada sam osjetila da je vrijeme i da mogu učiniti nešto i za sebe kao osobu. Zato sam se odlučila i na estetski dio koji sam dugo željela jer mi se moj nos uopće nije sviđao. Zato sam riješila i funkcionalni i estetski dio. Znam koliko me vas može razumjeti", poručila je Rumunjka u rujnu 2022. godine.
| Foto: Simona Halep/Instagram
Karijeru joj je obilježila i doping afera samo mjesec dana kasnije zbog koje je su je organizatori US Opena skinuli s liste natjecatelja. "Kroz cijelu karijeru mi nikad na pamet nije pala ideja varanja, jer je to protiv svih vrijednosti koje sam naučila. Osjećam se izdano i zbunjeno jer se moram nositi s ovakvom situacijom", rekla je tada.
| Foto: Bradley Collyer
Zbog korištenja dopinga uslijedila je suspenzija do listopada 2026. godine, proces je dugo trajao, a Sportski arbitražni sud ukinuo je drakonsku kaznu u ožujku 2024. godine proglasivši Halep nevinom.
| Foto: Adam Davy
Vratila se tenisu, ali vrijeme bez profesionalnog natjecanja odradilo je svoje. Povratak su joj obilježile ozljede, nizale su se jedna za drugom i u veljači 2025. odlučila se umiroviti u dobi od 33 godine.
| Foto: Adam Davy
Kao najbolja tenisačica svijeta na vrhu WTA ljestvice provela je ukupno 64 tjedana, a 2017. i 2018. godinu završila je kao svjetska broj jedan.
| Foto: EMPICS Sport/PRESS ASSOCIATION
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Simona Halep/Instagram
Foto Profimedia/Instagram/Reuters/PIXSELL