Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

U jednom trenutku karijere odlučila se korigirati i nos što je rado podijelila s navijačima. "Dugo godina imala sam problema s disanjem koji su se s vremenom samo pogoršavali, pa sam prihvatila savjet liječnika i otišla na operaciju. Nisam mogla to učiniti ranije jer nikad nisam pronašla tri mjeseca potrebna za oporavak, tenis mi je uvijek bio prioritet u životu. Ali sada sam osjetila da je vrijeme i da mogu učiniti nešto i za sebe kao osobu. Zato sam se odlučila i na estetski dio koji sam dugo željela jer mi se moj nos uopće nije sviđao. Zato sam riješila i funkcionalni i estetski dio. Znam koliko me vas može razumjeti", poručila je Rumunjka u rujnu 2022. godine. | Foto: Simona Halep/Instagram