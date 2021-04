Na stadionu San Mames u Bilbau neće biti utakmica EURO 2020, objavili su baskijski organizatori u srijedu navečer, a odluku Europske nogometne federacije (UEFA) o oduzimanju domaćinstva proglasili su "jednostranom".

Bilbao je bio jedan od 12 gradova koje je UEFA odabrala za domaćine utakmica Europskog prvenstva koje se trebalo održati 2020. ali je zbog pandemije pomaknuto na ovo ljeto.

Međutim, prestrogi sanitarni uvjeti koje je baskijski grad nametnuo, natjerali su UEFA-u da ovaj španjolski grad izbriše s popisa domaćina.

Prije nekoliko dana mediji su objavili kako je regionalna baskijska vlada sastavila popis “nemogućih uvjeta” za povratak gledatelja na tribine stadiona. Na listi se nalazi sedam uvjeta, među kojima se ističu dva - onaj o 60 posto procijepljenosti populacije protiv koronavirusa u Baskiji i ostatku Španjolske do 14. lipnja te onaj da pacijenti koji razviju teži oblik bolesti Covid-19 ne zauzimaju više od dva posto kapaciteta u bolničkim jedinicama za intenzivno liječenje.

UEFA je od svakog od 12 gradova domaćina EP-a zatražila planove za povratak navijača na stadione do početka travnja. Amsterdam, Baku, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Rim, Glasgow, London i Sankt Peterburg su potvrdili kako će dozvoliti povratak dijela navijača na tribine, dok Bilbao, Dublin i München nisu.

Krovna nogometna organizacija "Starog kontinenta" je na nedavnom Kongresu objavila kako će odluku o ova tri grada obznaniti u petaka 23. travnja. No, Bilbao ih je pretekao.

Baskijski organizatori nisu bili zadovoljni i kritizirali su "UEFA-inu jednostranu odluku".

- Nećemo dopustiti da se dovode u pitanje dugo i bogato iskustvo i sposobnost baskijskih vlasti za upravljanje i organizaciju događaja na međunarodnoj razini. Nećemo dopustiti da ostanu sumnje u kriterije - objavili su organizatori u svom priopćenju za javnost, tvrdeći da su postupili "ozbiljno i odgovorno" suočeni s pandemijom.

- Baskijske institucije potpisale su ugovor s UEFA-om 2014. godine i do danas smo ga ispunili 100%, što su nebrojeno puta prepoznali i sami UEFA-ini menadžeri. A mi smo bili spremni izvršiti sve potrebno za proslavu Euro2020 na stadionu San Mamés u lipnju. UEFA je odlučila 2020. godine suspendirati i odgoditi EP za ovu godinu, iz zdravstvenih razloga, s obzirom na to da smo uronjeni u globalnu pandemijsku situaciju uzrokovanu COVID19. Ista ili slična javnozdravstvena situacija u kojoj se nalazimo u ovom trenutku. To je bio jedan od uvjeta za koje smo smatrali da se moraju uzeti u obzir prilikom obilježavanja događaja u gradu koji mogu prouzročiti gužvu ili mogućnosti zaraze. Stoga jasno kažemo da smo u svakom trenutku postupali ozbiljno i odgovorno - dodali su španjolski organizatori.

Organizatori (grad Bilbao, baskijska regionalna vlada i druge lokalne vlasti) su zatražili od UEFA-e pisani odgovor na pitanje koje točke ugovora nisu poštovali, a najavili su i pokretanje pravnog postupka tražeći naknadu nastalih troškova (1,2 milijuna eura prema priopćenju za javnost) i štete uzrokovane ovom odlukom.

- Bilbao neće biti domaćin EURO 2020, ali neka bude jasno da nismo prihvatili niti ćemo prihvatiti prijetnje, pritužbe ili omalovažavanja i još manje, preskočiti pravila koja u ovom trenutku uređuju mjere za sprečavanje zdravlja naših građana.

Na stadionu San Mames trebale su se igrati tri utakmice skupine E (Španjolska - Švedska, Španjolska - Poljska, Španjolska - Slovačka), te jedan susret osmine finala.

Još uvijek nije jasno koji će grad zamijeniti Bilbao. Nagađalo se kako bi to mogla biti Sevilla ili London.

Podsjetimo, London, gdje će Hrvatska otvoriti EP 13. lipnja protiv Engleske, je potvrdio minimalni kapacitet od 25 posto za tri utakmice u skupini i osminu finala, a nada se da će potvrditi veći kapacitet stadiona za polufinale i finale početkom lipnja.

Glasgow, gdje će "Vatreni" igrati preostale dvije utakmice protiv Škotske i Češke, potvrdio je kapacitet stadiona između 25 i 33 posto, a isti su kapacitet najavili i Amsterdam, Bukurešt, Rim i Kopenhagen. Kako Hampden Park prima 51.866 ljudi, to znači da bi, u slučaju kapaciteta od 33 posto, na utakmicama prisustvovalo nešto više od 17.000 gledatelja.

Sankt Peterburg je potvrdio kapacitet od 50 posto, s mogućnošću povećanja kapaciteta do kraja travnja, a Budimpešta namjerava ugostiti gledatelje s punim kapacitetom, uz pridržavanje strogih uvjeta za ulazak na stadion.

Baku je također, potvrdio kapacitet od 50 posto.