Bild: Najbolja momčad Europe želi dovesti Mateja Mandića!

Hrvatski reprezentativac Matej Mandić (23) na meti je aktualnog osvajača Lige prvaka i njemačkog velikana, SC Magdeburga, javlja njemački Bild. Budući da će prvi golman Magdeburga, Nikola Portner, morati pauzirati do 10. prosinca zbog suspenzije koju mu je potvrdila njemačka Nacionalna antidopinška agencija (NADA), njemačko doprvak mora brzo naći zamjenu.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Matej Mandić (23) je na golu za hrvatska prvaka RK Zagreb. To još nije službeno potvrđeno, ali u rukometnom svijetu se uporno nagađa da će Mandić naslijediti Sergeya Hernandeza (30) u Magdeburgu počevši od ljeta 2026. Navodno SC Magdeburg već sada pokušava izvući Mandića iz ugovora u Zagrebu. To je u skladu s činjenicom da su čelnici RK Zagreba u utorak proaktivno počeli tražiti vratara. RK Zagreb je također poznat po zauzimanju čvrstog stava u pregovorima o transferima", stoji u tekstu Bilda, a navode da im je moguća meta i drugi hrvatski golman:

"Navodno je i SC Magdeburg 'bacio oko' na golmana Gummersbacha. Tamo je hrvatski Dominik Kuzmanović (23), vratar svjetske klase. Kuzmanović ima ugovor s Gummersbachom do 2028. Bila bi potrebna ogromna suma novca kako bi se Gummersbach namamio da ga proda samo tjedan dana prije početka sezone. Šanse za to su trenutno vrlo male."

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Također, još jedna opcija za Magdeburg je i Karim Hendawey koji brani u Saudijskoj Arabiji, a s egipatskom reprezentacijom završio je peti na prošlom Svjetskom prvenstvu.