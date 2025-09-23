Bild: Zašto je Stanišić pozvan u reprezentaciju? Bayernu se neće svidjeti ako ga budu koristili

Josip Stanišić je u utakmici svog Bayerna protiv Chelseaja u Ligi prvaka zadobio ozljedu koljena te je Vincent Kompany rekao da ga očekuje spremnog tek nakon reprezentativne stanke. Ipak, Zlatko Dalić je odlučio pozvati Stanišića za listopadski ciklus kvalifikacija, što je svakako zaslužio svojim igrama, ali je upitno hoće li uopće i moći igrati. Njemački Bild pisao je baš o toj temi te se zapitao zašto je uopće Stanišić dobio poziv.

"Postavlja se pitanje zašto je Stanišić uopće pozvan. Prva utakmica Hrvatske igra se gotovo točno tri tjedna nakon što mu je dijagnosticirana ozljeda. Ipak, važno je napomenuti da je objavljeni popis za sada samo preliminaran te uključuje i nekoliko igrača s pretpozivom. Prema informacijama Bilda, Bayern će zajedno sa Stanišićem i liječničkom službom odlučiti ima li njegov nastup smisla, a konačnu riječ imat će upravo bavarski klub. Konačni popis bit će objavljen sljedeći tjedan", stoji u tekstu Bilda.

Tako bi očito Bayern mogao "stopirati" Stanišićev poziv za utakmice sa Češkom i Gibraltarom, a ta opcija se čini sve izglednijom jer Bayern ima problema na bekovskim pozicijama.

"Ako Hrvatska doista računa na Stanišića, bio bi to velik rizik - potez koji se Bayernu zasigurno neće svidjeti. Bavarci su ionako u problemima na pozicijama bočnih braniča, gdje je Stanišić nedavno uskakao na lijevoj strani. Alphonso Davies i Hiroki Ito su duže izvan terena, a nedavno je bio ozlijeđen i Raphaël Guerreiro. Protiv Hoffenheima, Kompany je bio primoran koristiti Sachu Boeya na desnom i Konrada Laimera na lijevom boku", piše Bild, a dalje navodi:

"Bayern već ima loša iskustva s reprezentativnim stankama. Krajem ožujka, Alphonso Davies (24) ozlijedio je križne ligamente u utakmici Kanade protiv SAD-a, iako je postojao dogovor da neće nastupiti. To je izazvalo sukob s kanadskim savezom, a sportski direktor Christoph Freund tada je poručio: 'Bilo je dogovoreno da neće igrati. Način na koji se to odigralo nije bio korektan. Želimo to u potpunosti razjasniti i saznati kako se to stvarno dogodilo.' U Münchenu se nadaju da se nakon problema s Kanadom ista priča neće ponoviti i s Hrvatskom".

Stanišić je s prilično bolnom grimasom napustio teren nakon ozljede i vjerojatno neće konkurirati za utakmice kvalifikacija. Dvoboj protiv Češke je najbitnija utakmica Dalićevih izabranika te bi pobjedom Hrvatska praktički već bila u Sjevernoj Americi, ali će vjerojatni izostanak Stanišića biti hendikep za "Vatrene".