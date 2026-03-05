Bili smo s igračima Kurilovca na utakmici s Dinamom: Donosimo govor trenera i detalje iza scene

Od ranog sunčanog jutra osjetilo se diljem turopoljskog kraja da se taj dan događa nešto veliko. Pripremale su se zastave, dresovi i klupska obilježja četvrtoligaša iz Kurilovca, kluba iz istoimenog kvarta Velike Gorice. Zavladali su pozitivna trema i nervoza, misli su "divljale" uoči najveće utakmice u povijesti kluba. A što ako srušimo Dinamo?

POGLEDAJTE VIDEO: Druga epizoda serijala o Kurilovcu

Imali su nogometaši Kurilovca razloga vjerovati u nakon što su pobjedom protiv Istre (2-1) i plasmanom u četvrtfinale Kupa ispisali jednu od najljepših priča našeg nogometa. Nadali su se nastaviti pisati svoju nogometnu bajku, no novo čudo nisu uspjeli izvesti. Dinamo je na Maksimiru slavio 2-0 i ušao u polufinale, ali neustrašivi četvrtoligaš se nije osramotio.

Foto: 24sata

Pokazao je borbenost, srčanost i gard. Više od 1000 njihovih navijača, koji su bili smješteni na južnoj tribini, mogli su biti ponosni na svoju momčad bez obzira na stanje na semaforu. Štoviše, bolje su prošli na Maksimiru nego mnogi hrvatski prvoligaši, pružili su sjajan otpor i pokazali da su spremni za puno veću pozornicu od 3. NL - Centar. Demonstraciju toga vidjeli smo u 51. minuti kada su sjajnom akcijom izigrali dinamovce i kreirali šansu za gol. Bilo je to u stilu Barcelone, više nego dovoljno za gromoglasni pljesak maksimirskih tribina. Oduševili su mnoge i pokazali se velikim osvježenjem za hrvatski nogomet.

Bio je to dan koji će se prepričavati godinama, a koji je krenuo još u popodnevnim satima zajedničkim ručkom. Neki su morali odraditi i smjenu, kao primjerice trener Senad Harambašić, koji radi u Gradskoj upravi u Velikoj Gorici. No, u mislima je bio samo Dinamo. Navijači su se okupili kod stadiona, dali im do znanja koliko ova utakmica znači svima u turopoljskom kraju i pjesmom ih ispratili na Maksimir.

Foto: 24sata

Početku utakmice prethodile su dirljive i srcedrapajuće scene. Ivan Šćepina (19), bivši igrač Kurilovca, prije dvije godine je pao s krova kuće nakon što je išao dohvatiti loptu. Teško se ozlijedio i borio za život, a njegova borba ujedinila je čitavu Hrvatsku. U srijedu navečer dobio je pljesak na velikoj pozornici. Presretni Ivan fotografirao se s Dinamovim nogometašima, ali i dobio Dinamov dres sa svojim prezimenom i potpisima igrača, kao i loptu s kojom je izveo početni udarac. Ustao je uz pomoć igrača Kurilovca i šutnuo loptu. Potresne scene koje su nekima izmamila i suze.

- Ide na sve utakmice, uvijek nas zovu. Ivan je nekada igrao za Kurilovec, nisu mu okrenuli leđa. To je jako pozitivno i primjer drugim klubovima da svoje igrače trebaju čuvati u dobru i u zlu - kazao nam je Ivanov otac Darijo.

Zagreb: Početni udarac na utakmici Dinama i Kurilovca izveo je Ivan Šćepina, koji je 2024. teško stradao u nesreći u Gradićima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ivan svakodnevno napreduje, pohodi terapije i marljivo vježba, a prisustvo na Maksimiru nahranit će ga još većom motivacijom.

- Jako dobro napreduje. Uz veliku podršku, bit će on još malo i na terenu. Obećali su mu da ga klupa čeka, tako su mu obećali. To mu je veliki motiv.

A ova utakmica protiv Dinama bit će i velika motivacija Kurilovcu da napravi prijelaz na veću razinu. Klub se može pohvaliti s čak 300-tinjak djece u nogometnoj školi. Svake godine organiziraju međunarodni turnir za limače, a sada su pokazali da su spremni i na iskorak u seniorskom uzrastu.

Foto: 24sata

Potaknuti euforijom oko kluba, vjerovali su u čudo. To im nitko ne može zabraniti, ali Dinamo je bio prejak. Apsolutno nitko u svlačionici nije bio razočaran jer su dali sve što su imali.

- Iskreno, drago mi je da smo i mi pokazali nešto. Da nismo došli nastupati, nego igrati. Prodali smo skupo svoju kožu. Dali smo sve od sebe, no pokazali smo da imamo nešto svoje - kazao nam je golman Leon Išek.

Za mnoge igrače to je bila najveća utakmica u karijeri. Imali su podršku više od 1000 svojih navijača.

- Ovo je život, jako sam se lijepo osjećao. Dali smo sve. Potpisao bih da svaki vikend do kraja života igram ovakve utakmice.

Dinamo pobijedio Kurilovec i izborio polufinale Kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nisu ih demotivirala niti dva gola zaostatka na poluvremenu.

- Rekli smo u svlačionici da idemo probati. Mi nismo imali što za izgubiti. Htjeli smo pokazati to zajedništvo i obiteljsku atmosferu koja nas krasi. Kako mi kažemo, najveći smo seoski klub. Rekli smo da ako trebamo izgubiti, da izgubimo časno i pokažemo da imamo i mi nešto u sebi.

Pokazali su, itekako. Trener Senad Harambašić bio je ponosan.

- Dojmovi su pozitivni. Cilj je bio da damo maksimum i da se prezentiramo u što boljem svjetlu, mislim da smo uspjeli u velikom dijelu toga. Dinamo je druga dimenzija za nas, on je prvoligaš, a mi četvrta liga, to je ogromna razlika. No, Kurilovec je pokazao srce i borbu. Nedostaje kvalitete, ali ponosni smo jer smo došli do tu i dali svoj maksimum.

Foto: 24sata

Uspjeli su dignuti na noge turopoljski kraj koji ih je došao podržati na Maksimir.

- Ponosni smo na našu djecu, školu, navijače i roditelje, sve koji su bili na utakmici. Dogodila se 51. minuta kad smo napravili akciju nakon koje je cijeli Maksimir zapljeskao. Lijepi su to trenuci, dat će nam poticaj za daljnji rad. Možda ponovimo nešto takvo i dogodine - priželjkuje trener.

Foto: 24sata

Bajka je završila, a sada slijedi povratak u realnost. Nastavak natjecanja u 3. NL Centar gdje se nalaze na šestom mjestu.

- U subotu igramo protiv Bistre, vraćamo se u našu realnost. Idemo staviti melema na rane i spremiti se za prvenstveni dvoboj - kazao nam je trener Kurilovca.

Ovaj četvrtoligaš pokazao je da ništa nije nemoguće. Samo moraš vjerovati u to. A oni su vjerovali, borili se za svoj grb i ispisali jednu od najljepših priča hrvatskog nogometa. I tko zna, možda je ovo tek početak jedne lijepe priče...