Bilić ima rješenje za prekide koji su na SP-u bili problem: Gianni je za nas bingo i sviđa se svima

Gianni Vio (73) novo je ime u stručnom stožeru hrvatske reprezentacije, a izbornik Slaven Bilić od njegova angažmana očekuje dodatni napredak u segmentu igre koji je posljednjih godina postao sve važniji. Talijanski stručnjak specijalizirao se za prekide, a tijekom karijere radio je u brojnim velikim klubovima i reprezentacijama.

Vio je surađivao s Robertom Mancinijem u talijanskoj reprezentaciji koja je osvojila Europsko prvenstvo, a radio je i s Antonijem Conteom u Tottenhamu. Iskustvo je stjecao i u Fiorentini, Milanu, Brentfordu, Leedsu i Watfordu te u reprezentaciji SAD-a. Njegov nogometni put nije počeo u ulozi profesionalnog trenera niti kao istaknuti nogometaš.

Bilić je posebno istaknuo njegovu stručnost uoči utakmice s Češkom u prvom kolu skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija.

- Gianni je bingo. Jako je poznat po toj funkciji u svijetu. Igračima se sviđa, nama se sviđa nekoliko njegovih ideja. Očekujem tu naš pomak naprijed, ne samo kod ofenzivnih, nego prvenstveno defenzivnih prekida, gdje su Česi jako opasni, rekao je Bilić za Novu TV uoči utakmice s Češkom u prvom kolu skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija.