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MAJSTOR ZA PREKIDE

Bilić ima rješenje za prekide koji su na SP-u bili problem: Gianni je za nas bingo i sviđa se svima

Piše Ivan Kužela,
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Bilić ima rješenje za prekide koji su na SP-u bili problem: Gianni je za nas bingo i sviđa se svima
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Bilić je doveo specijalista za prekide Giannija Vija i od njega očekuje veliki pomak, i to u oba smjera. Talijan stiže s impresivnim iskustvom i velikom motivacijom da poboljša taj aspekt igre

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Gianni Vio (73) novo je ime u stručnom stožeru hrvatske reprezentacije, a izbornik Slaven Bilić od njegova angažmana očekuje dodatni napredak u segmentu igre koji je posljednjih godina postao sve važniji. Talijanski stručnjak specijalizirao se za prekide, a tijekom karijere radio je u brojnim velikim klubovima i reprezentacijama.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vio je surađivao s Robertom Mancinijem u talijanskoj reprezentaciji koja je osvojila Europsko prvenstvo, a radio je i s Antonijem Conteom u Tottenhamu. Iskustvo je stjecao i u Fiorentini, Milanu, Brentfordu, Leedsu i Watfordu te u reprezentaciji SAD-a. Njegov nogometni put nije počeo u ulozi profesionalnog trenera niti kao istaknuti nogometaš.

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Bilić je posebno istaknuo njegovu stručnost uoči utakmice s Češkom u prvom kolu skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija.

- Gianni je bingo. Jako je poznat po toj funkciji u svijetu. Igračima se sviđa, nama se sviđa nekoliko njegovih ideja. Očekujem tu naš pomak naprijed, ne samo kod ofenzivnih, nego prvenstveno defenzivnih prekida, gdje su Česi jako opasni, rekao je Bilić za Novu TV uoči utakmice s Češkom u prvom kolu skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

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